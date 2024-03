Sonic 3: le riprese del film con Ben Schwartz e Jim Carrey sono terminate

Come confermato da James Marsden nel corso di una sua intervista a The Playlist, le riprese di Sonic 3 si sono appena concluse. Nel film Jim Carrey farà ritorno nei panni di Robotnik.

La Paramount Pictures ha fissato la data di uscita nelle sale di Sonic the Hedgehog 3 - che vedrà ancora il Sonic doppiato da Ben Schwartz contro il Dr. Robotnik di Jim Carrey per un terzo round dell'adattamento in live action del videogioco - al 20 dicembre 2024. Inoltre, abbiamo da poco visto il trailer della serie spinoff Knuckles, che debutterà in streaming dal 26 aprile su Paramount+ e farà da ponte tra i due film principali.

"Sì, abbiamo appena terminato le riprese di Sonic the Hedgehog 3. In realtà eravamo vicini al set di Deadpool", ha dichiarato Marsden, che potrebbe aver lasciato intendere un suo ritorno nel ruolo di Ciclope negli X-Men in un altro threequel: Deadpool & Wolverine, girato ai Pinewood Studios.

Un Jim Carrey davvero ispirato

Marsden ha anche aggiunto che la sua co-star, Carrey, che ha annunciato nel 2022 il suo "ritiro" dalla recitazione, ha "apprezzato molto" la sua terza avventura nei panni dell'arcinemesi dello scienziato pazzo della Macchia Blu.

"Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo creato [con Sonic] e della risposta dei fan e di tutto il resto. Dovevamo solo mettere a punto l'animazione nel modo giusto nel primo film", ha detto Marsden. "Ma è una grande famiglia. Jim si sta divertendo un mondo. È nella sua zona di ispirazione, e arriva sul set... con pagine e pagine - davvero uno spartito per la giornata, davvero calcolato e preparato. È una gioia vederlo divertirsi".

Sonic 3: Krysten Ritter si aggiunge al cast del film con Jim Carrey

Il resto del cast

Oltre a Schwartz, Marsden e Carrey, Colleen O'Shaughnessey e Idris Elba riprendono i loro ruoli vocali, rispettivamente nei panni degli alleati di Sonic, Miles "Tails" Prower e Knuckles l'Echidna. Tika Sumpter torna a vestire i panni della moglie di Tom, Maddie, e Lee Majdoub torna a interpretare il numero due di Robotnik, l'agente Stone. Sono presenti anche Krysten Ritter (Breaking Bad, Marvel's Jessica Jones), James Wolk (Mad Men), Sofia Pernas (Blood & Treasure), Cristo Fernàndez (Transformers: Rise of the Beasts) e Jorma Taccone (Spider-Man: Across the Spider-Verse) in ruoli non ancora rivelati.

Alyla Browne (The Lost Flowers of Alice Hart) interpreterà Maria, un personaggio chiave del misterioso passato di Shadow legato al Progetto Shadow.