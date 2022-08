Sonic 2 - Il film arriva in home video nelle edizioni in 4K Ultra HD™+ Blu-Ray™ Steelbook, Blu-Ray™ e DVD

Sonic 2 - Il film è disponibile da oggi, 9 agosto 2022, con tanti contenuti extra inediti, per l'acquisto in imperdibili edizioni Home Video: dalla Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, al Blu-Ray, fino alla versione in DVD.

Sonic 2 - Il film, la nuova e spettacolare avventura in cui il riccio blu più amato del mondo dimostra di essere un vero eroe, arriva oggi , martedì 9 agosto, in Home Video : la pellicola sarà disponibile in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray e DVD grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures. Inoltre i fan potranno procedere con l'acquisto e il noleggio di entrambi i film del franchise di Sonic The Hedgehog tramite la 2 Film Collection in arrivo in doppio 4K Ultra HD + Blu-ray e in doppio DVD.

Sonic 2 - Il Film: un momento del film

Le incredibili edizioni di Sonic 2 - Il Film offriranno ai fan del franchise anche una serie di sensazionali contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo cortometraggio animato con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre, gli esilaranti blooper, le scene eliminate e i dietro le quinte potranno essere visionati comodamente da casa al fine di scoprire una serie di dettagli entusiasmanti sulla realizzazione della pellicola: da come Idris Elba ha sviluppato la voce di Knuckles al modo in cui Jim Carrey ha portato Robotnik ad un livello superiore.

Il film, diretto da Jeff Fowler e basato su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple). Idris Elba, invece, presta la voce a Knuckles e Colleen Villard riprende il ruolo di Tails avuto nei videogiochi e nei progetti targati Sega.

La sinossi di Sonic: il film 2 recita: "Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate."

Sonic 2, Jim Carrey: "Un comico dovrebbe girare sempre nella direzione più scivolosa"

Sonic 2 - Il Film: una scena del film

Come abbiamo accennato nella nostra recensione della pellicola, che ha battuto il record al botteghino americano della miglior apertura di sempre incassando oltre 71 milioni, questa potrebbe essere l'ultima interpretazione di Jim Carrey, anche se al momento la notizia non è stata confermata.

Nessun finale in vista, invece, per la serie di film ispirata al videogioco di casa SEGA. Pochi giorni prima dell'uscita di Sonic 2, la Paramount ha annunciato l'arrivo di Sonic 3. Per il momento gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller sono già al lavoro, mentre l'approdo in sala è programmato non prima del 2024.

Nel 2023 invece dovrebbe far capolino su Paramount+ la serie tv spin-off in live action dedicata a Knuckles l'echidna, che dovrebbe esplorare il passato del personaggio.