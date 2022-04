Cosa sappiamo su Sonic 3 - Il film

Sonic - Il Film: una scena del film

Diciamo la verità: chi lo avrebbe mai detto? Dopo l'epic fail sfiorato con il primo (terrificante) character design di Sonic, che ha popolato i nostri incubi, era difficile puntare qualcosa sul successo di questa ennesima trasposizione da un videogioco al grande schermo. Invece i film dedicati al riccio blu di casa Sega ci hanno fatto ricredere a suon di avventura e omaggi sinceri al mondo videoludico. Se il primo film ha convinto grazie a una scrittura brillante e a un Sonic capace di interagire con il mondo umano, Sonic 2 ha alzato l'asticella ancora più in alto, esplorando la mitologia della saga attraverso due personaggi amatissimo come Tales e Knuckels. Siccome anche questo sequel sta riscuotendo un successo di critica e pubblico, era inevitabile che Paramount e Sega mettessero in cantiere Sonic 3. Allora ecco a voi tutto quello che sappiamo sul terzo film di Sonic.

1. Espandere l'universo

Sonic 2 - Il Film: un'immagine

I piani della saga di Sonic sembrano studiati a lungo termine sin dall'inizio. E non è un caso che già il primo film finisca con una promessa di un sequel e scene post-credit stile Marvel Studios. Infatti qualche giorno prima dell'uscita di Sonic 2 - Il Film, la Paramount ha ufficializzato l'arrivo di Sonic 3 e chi ha visto il secondo film sa benissimo che anche il sequel semina indizi per un terzo film. Se il primo Sonic Il Film è arrivato nel 2020 e Sonic 2 nel 2022, è probabile che non dovremo aspettare molto per vedere Sonic 3, ma non è detto, perché Paramount ha anche fatto un altro annuncio. Infatti la major ha dichiarato che è in arrivo anche una serie tv spin-off in live action tutta dedicata a Knuckles l'echidna, che dovrebbe esplorare il passato del personaggio e le origini del suo popolo, già intravisto nel prologo del primo film. La serie vedrà sempre Idris Elba nei panni di doppiatore di Knucles e arriverà su Paramount +, per cui dovrebbe essere trasmessa su Sky e Now proprio come successo con Halo.

2. Che fai, Jim?

Sonic Il Film: Jim Carrey, Lee Majdoub in una scena del film

Purtroppo qualche giorno fa una notizia ha scosso i cuori di ogni cinefilo del pianeta. Jim Carrey ha quasi annunciato il ritiro dicendo di aver fatto abbastanza in carriera e di volersi prendere una lunga pausa per godersi la famiglia e la sua passione per la pittura lontano da quegli smidollati di Hollywood. "Potrei tornare soltanto davanti a una sceneggiatura scritta in oro dagli angeli", ha aggiunto l'attore. Parole che profumano d'addio. Allora che ne sarà del suo perfido e irresistibile Dottor Robotnik? Interrogati sulla spinosa questione i produttori di Sonic Neal Moritz e Toby Ascher sul hanno detto che qualora Jim Carrey dovesse ritirarsi non lo rimpiazzeranno con un altro attore. I due però sono fiduciosi di un suo ritorno, consapevoli che l'amore dell'attore verso Robotnik garantirà la sua presenza nel terzo film del franchise. "Jim Carrey è da sempre un membro della famiglia di Sonic e avrà sempre spazio in questi film e negli show televisivi fino a che lo desidererà. Amiamo Jim, è speciale e quello che fa con Robotnik è così incredibile. Ameremmo davvero averlo con noi fino a che vorrà restare con noi. Per quel che mi riguarda ho la sensazione che ami Robotnik così tanto che non riuscirà ad abbandonarlo". Queste le loro parole. Noi incrociamo le dita. Qualsiasi cosa pur di non dire addio a un fenomeno assoluto come Jim Carrey.

3. Nuovi arrivi

Una foto di Shadow

Se avete già visto Sonic 2 - Il film continuate pure, ma se dovete ancora gustarlo interrompete e fuggite di corsa da questo enorme spoiler che stiamo per farvi. Come detto prima, anche Sonic 2 finisce con una scena post-credit che introduce un nuovo personaggio molto amato dai fan. Stiamo parlando del mitico Shadow, storica nemesi di Sonic introdotto nel 2001 nel videogioco Sonic Adventures 2 per Dreamcast. Guerriero potentissimo dal carattere carismatico, per certi versi molto simile a quello di Vegeta di Dragon Ball visto che non sorride mai e vive sempre un'espressione crucciata, Shadow è stato creato dal nonno del Dr. Eggman utilizzando DNA alieno. Nei giochi Shadow spesso utilizza anche armi da fuoco, visto che i creatori si sono ispirati agli eroi action degli anni Ottanta e Novanta per la caratterizzazione del personaggio. Però chi conosce bene la saga sa che il nostro non è un villain classico, perché ha delle motivazioni e un vissuto che lo rendono più un antieroe. Siamo certi che in Sonic 3 Shadow sarà l'antagonista assoluto del film. Noi ci stiamo già leccando i baffi.