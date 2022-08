Sonic 2 - Il film: è davvero l'ultima performance di Jim Carrey?

Sonic 2 - Il Film: Jim Carrey e Lee Majdoub in una scena

Tra i non pochi punti di forza di Sonic 2 - Il film, in arrivo il 9 agosto in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray e DVD grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures, c'è la strepitosa e istrionica performance di Jim Carrey nei panni del villain Ivo Robotnik alias Dr. Eggman, la classica, irrinunciabile nemesi del riccio blu della Sega. Una performance che potrebbe essere l'ultima dell'intera carriera dell'attore canadese, il quale ha recentemente dichiarato di volersi come minimo prendere una pausa (cosa già fatta in passato), con l'intenzione di rimanere inattivo a meno che non si palesi un progetto particolarmente irresistibile. Sarà veramente così? Proviamo a capire la situazione, ripercorrendo l'iter artistico di Carrey.

Un grande malincomico

Man on the Moon: Jim Carrey in una scena del film

Il percorso professionale di Jim Carrey è essenzialmente suddivisibile in due categorie: da un lato, i ruoli comici tendenti al demenziale, con espressioni facciali esagerate e imitazioni di star del calibro di Jack Nicholson e Clint Eastwood (quest'ultimo da sempre il cavallo di battaglia dell'attore canadese), a volte in ottica volutamente autoparodistica (vedi il Conte Olaf in Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi); dall'altro, le parti più misurate, drammatiche, in pellicole come The Truman Show e Se mi lasci ti cancello (nonostante il titolo italiano faccia pensare al primo filone). Con un caso ibrido folle come Man on the moon, dove lui fa sul serio ma interpretando un altro genio comico, Andy Kaufman, un cortocircuito che, come abbiamo visto nel documentario Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, non sempre ebbe conseguenze felici sul set (al punto che il materiale dietro le quinte, con Carrey sempre nel personaggio, rimase invisibile per quasi vent'anni per evitare possibili danni d'immagine).

Kidding: Jim Carrey in una scena

Un equilibrio che esiste, in altre forme, anche fuori dai set cinematografici: Carrey è affetto da depressione, esacerbata da problemi giudiziari legati alla morte di una delle sue ex, e questo lo aveva portato a ritirarsi provvisoriamente dal cinema per poi tornare, sul piccolo schermo, con la serie parzialmente autobiografica Kidding. È un pagliaccio triste che non riesce a non far ridere, ma ha trovato altri modi per riuscirci, con una furia che non gli sarebbe concessa a Hollywood: da sempre appassionato di disegno e pittura, negli ultimi anni si è messo a esprimere il suo disappunto per la situazione politica statunitense con fulminanti e a volte crudeli vignette satiriche (a cui aggiungiamo le sei settimane in cui ha imitato Joe Biden all'interno di Saturday Night Live durante le fasi finali della campagna elettorale 2020).

Addio, Robotnik?

Sonic Il Film: Jim Carrey in una scena del film

Nello stesso anno in cui ha indossato i panni di Biden, Carrey è tornato alle vecchie abitudini, gigioneggiando come solo lui sa fare, nei panni di Robotnik in Sonic Il Film, per poi tornare due anni dopo in Sonic 2 - Il Film. E poi, l'annuncio del ritiro, forse definitivo. In quel caso, il ruolo dello scienziato pazzo sarebbe la perfetta chiusura del cerchio, l'uscita di scena nei panni di un villain da cartoon (anzi, videogame prima e cartoon poi), di quelli che lui ama alla follia. Ma forse non abbastanza da tornare per il terzo film, già annunciato (e con premessa suggerita nel mid-credits del secondo episodio). E i produttori ne tengono conto, avendo confermato che, se necessario, non ci sarà nessun recasting per Robotnik. Perché come abbiamo detto qualche riga, in questi film Carrey gigioneggia come solo lui sa fare...

E nel dubbio di un ritiro definitivo, non vi resta che godervi la sua ultima (in ordine cronologico, si spera) e incredibile performance in Sonic 2 - Il film, dal 9 agosto in Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray e DVD!

