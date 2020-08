Solo: A Star Wars Story, Harrison Ford al posto di Alden Ehrenreich in un video deepfake

Solo: A Star Wars Story è al centro di un nuovo video deepfake in cui Harrison Ford prende il posto di Alden Ehrenreich, riprendendo così l'iconico ruolo avuto nella saga stellare.

Il film raccontava la storia delle prigini di Han Solo, mostrando anche l'incontro con Chewbacca.

Su YouTube l'utente chiamato Shamook ha provato a sostituire il volto di Alden Ehrenreich con quello di Harrison Ford. Sfruttando l'ormai collaudata tecnica deepfake i fan possono ora avere un'idea di come sarebbe stata l'avventura di Han se si fosse realizzato un film prequel di Guerre stellari quando la star era ancora giovane.

Nel video, inoltre, Billy Dee Williams prende il posto di Donald Glover nella parte di Lando Calrissian.

Dal 2018 i fan stanno chiedendo che venga realizzato un sequel di Solo: A Star Wars, il cui epilogo lasciava in sospeso alcuni punti importanti della storia pensando, quasi sicuramente, al potenziale sequel.

I deludenti risultati ai box office, tuttavia, hanno per ora impedito ad Alden Ehrenreich, che ha recentemente espresso la propria disponibilità a tornare sul set, di proseguire il proprio lavoro nella saga stellare e bisognerà attendere per scoprire se quanto proposto sul grande schermo verrà utilizzato in qualche modo per dare vita a un ulteriore lungometraggio o a una serie televisiva destinata a Disney+.