Star Wars, Billy Dee Williams: 'Donald Glover nei panni del nuovo Lando Calrissian? Non ce lo vedo'

Billy Dee Williams è recentemente tornato a parlare della versione di Donald Glover di Lando Calrissian, apparsa nel corso di Solo: A Star Wars Story, ammettendo di non averla del tutto digerita.

Dopo aver esordito nel franchise di Star Wars ne L'impero colpisce ancora, Billy Dee Williams è poi tornato nei panni di Lando Calrissian ne Il ritorno dello Jedi, per poi riprendere il ruolo decenni dopo ne L'ascesa di Skywalker del 2019. Questo è avvenuto solo un anno dopo che Donald Glover aveva interpretato una versione più giovane del personaggio in Solo: A Star Wars Story e, purtroppo, l'Episodio IX non ha visto Williams in molte scene.

Lando Calrissian è un abile giocatore d'azzardo, pilota ed ex proprietario del Millennium Falcon prima di perderlo a favore di Han Solo in una partita di Sabacc. Nonostante il suo aspetto iniziale di soave opportunista, Lando si evolve in un alleato chiave dell'Alleanza Ribelle, contribuendo al salvataggio di Han Solo da Jabba the Hutt e partecipando alla Battaglia di Endor.

Glover sta attualmente sviluppando un progetto su Lando per Disney+ e Williams si è detto disponibile a fare ritorno, al giusto prezzo. "Pagatemi un sacco di soldi e venderò la mia anima", ha dichiarato di recente a Radio Times.

Ha poi condiviso i suoi pensieri sull'approccio di Glover al ruolo. "Fa parte di una nuova generazione. Creerà tutto ciò che deve creare, per dare fascino al personaggio. È un ragazzo di grande talento e molto fantasioso".

Billy Dee Williams: "Marlon Brando ci ha provato con me, ma l'ho respinto. Preferisco le donne"

Tuttavia, l'attore ha proseguito: "Voglio dire, non sta a me dire cosa dovrebbe fare con il personaggio in questa fase. Io mi sono occupato del XX secolo, ora lui deve occuparsi del XXI. Ho avuto un bel pranzo con lui. È un ragazzo delizioso. Ha un grande talento, ma non ce lo vedo... Voglio dire, quando si parla di Lando Calrissian c'è solo un Lando Calrissian. Io ho creato quel personaggio".