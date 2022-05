Lando: la serie Disney+ con protagonista Donald Glover è ancora in fase di sviluppo

Nel corso della Star Wars Celebration, la presidente di Kathleen Kennedy ha assicurato che la serie dedicata al giovane Lando Calrissian, interpretata da Donald Glover, è ancora in fase di sviluppo per Disney+.

Solo: A Star Wars Story - Donald Glover in un'immagine del primo teaser trailer

Nel 2018 il prequel Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard, si è rivelato un flop al botteghino, ma del film si è salvata l'interpretazione del giovane Lando Calrissian ad opera del carismatico Donald Glover. Così Lucasfilm aveva annunciato un serie in arrivo dedicata al giovane avventuriero che la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy conferma essere a tutt'oggi in fase di sviluppo a Total Film:

"Mai dire mai quando si tratta di recasting. Non è certamente qualcosa che stiamo facendo con nessuna intenzione in questo momento. Stiamo ancora parlando di Lando con Donald Glover, per esempio, ma non penso che vedremo il ritorno di personaggi come Luke e Leia e cose del genere. Ci dovrebbe essere una ragione davvero forte per questo".

Atlanta 3: il trailer dei nuovi episodi con star Donald Glover

Lando è stata annunciata agli investitori Disney come una serie evento nel dicembre 2020, con lo sceneggiatore e regista Justin Simien coinvolto nel progetto. In un'apparizione su Jimmy Kimmel Live alla fine di marzo di quest'anno, lo stesso Donald Glover avrebbe confermto il suo coinvolgimento con Disney+, scherzando sul fatto che Kimmel stesse "raccontando tutti i suoi affari" ma ammettendo: "No, sì. Ho un sacco di cose. Mi piace sbocciare e poi andarmene".