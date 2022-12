Solo 2: un sequel del film di Star Wars, secondo Ron Howard, non è una priorità per la Lucasfilm

Solo 2 non è una priorità della Lucasfilm, nonostante i fan abbiano iniziato a rivalutare il film di Star Wars con star Alden Ehrenreich nell'iconico ruolo portato al successo da Harrison Ford.

Nel 2018 il lungometraggio sembrava destinato a dare vita a sequel e spinoff, ma i progetti non si sono mai realizzati a causa degli incassi deludenti.

Solo: A Star Wars Story ha infatti ottenuto ai botteghini solo 392 milioni di dollari in tutto il mondo, di molto al di sotto delle aspettative dei produttori.

Il regista Ron Howard ha però smentito che il rinnovato interesse per il giovane Han Solo da parte dei fan abbia cambiato la situazione: "L'unica conversazione di cui sono consapevole sul possibile sequel di Solo proviene, a questo punto, dai fan. Non penso sia una priorità della Lucasfilm".

Solo: A Star Wars Story, 5 cose che potreste non aver notato sul film

Il filmmaker ha però sottolineato: "Sono stati lanciati dei grandiosi personaggi e i ragazzi della Lucasfilm amano i fan e li ascoltano realmente, quindi mai dire mai. Ma non sono a conoscenza di progetti concreti, attualmente, per espandere la storia o gestire questo particolare gruppo di personaggi".

Nel cast del film, che confermava inoltre che Darth Maul era vivo, c'erano anche Donald Glover nella parte di Lando Calrissian ed Emilia Clarke.