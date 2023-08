Snow White, rivelati nuovi dettagli sul live-action Disney con Rachel Zegler? Ecco gli ultimi rumor

Tra le varie polemiche su Biancaneve, sembrano spuntare nuovi, possibili dettagli sul live-action di Snow White con protagonista Rachel Zegler che infiammeranno probabilmente ancor di più il web... Scopriamoli insieme.

Nuovi rumor su Snow White

Sta facendo parecchio discutere l'approccio di Disney nella realizzazione del remake live-action di Biancaneve, Snow White, che vede nel cast Rachel Zegler e Gal Gadot (rispettivamente nei panni del personaggio titolare e della Regina Cattiva).

E mentre si continua a parlarne e a disquisirne sugli eventuali meriti e demeriti, gli scooper ci offrono dei nuovi dettagli su ciò che potremmo vedere sullo schermo.

Ad esempio, scrive su Twitter MyTimeToShineHello: "Coloro che salvano Biancaneve in questa versione sono chiamati Banditi. Jonathan, l'interesse amoroso che NON è un principe, è anche lui un Bandito. I Banditi sono come Robin Hood, rubano dalla regina per sfamare i poveri".

E aggiunge poi, sul personaggio della Zegler: "Biancaneve stessa in questa versione è una socialista liberale indipendente, e con i Banditi guiderà una rivoluzione contro la Regina Cattiva".

Gli altri live-action Disney

Ma Snow White non è l'unico remake live-action in sviluppo in casa Disney, né tantomeno l'unico che potrebbe dare adito a nuove polemiche sul web. Tra i titoli più discussi negli ultimi giorni vi sono sicuramente Rapunzel e La Principessa e il Ranocchio, ma sono davvero tanti i progetti in cantiere al momento (sebbene le tempistiche siano ancora tutte da vedere).

Fino a quando non giungerà al termine lo sciopero di attori e sceneggiatori, però, sarà difficile avere nuovi aggiornamenti in merito, ma restate sintonizzati.