Biancaneve, ancora guai per il remake Disney? Rachel Zegler svela l'ultimo aggiornamento

Non si fermano i problemi del remake in live-action scritto da Greta Gerwig, ma l'attrice protagonista ha confermato un dato importante

Rachel Zegler ha fornito un importante aggiornamento sulle riprese di Biancaneve, dopo che l'uscita in sala del remake live-action della Disney è stata posticipata di un anno.

Il film è il remake del film d'animazione Disney del 1937 Biancaneve e i sette nani, in linea con la tendenza dello studio a reintrodurre i suoi amati classici alle nuove generazioni. Altri recenti remake live-action della Disney sono stati La sirenetta, Il libro della giungla e Il Re Leone. Il film, inizialmente previsto per la primavera del 2024, ha subito un notevole rinvio a causa dello sciopero della SAG-AFTRA e della necessità di effettuare ulteriori riprese.

Tuttavia, la protagonista del film, Zegler, ha ora condiviso un importante aggiornamento tramite Instagram. L'attrice ha postato una foto nelle sue stories confermando che le riprese aggiuntive del remake sono state completate e che d'ora in avanti potrà iniziare il lavoro di post-produzione.

Stories di Rachel Ziegler

La Zegler ha accompagnato l'aggiornamento con una foto dei suoi piedi in piedi su un indicatore a T sul set. Ha anche descritto quanto fosse "orgogliosa ed emozionata" di concludere le riprese, scrivendo del cast e della troupe: "Amo così tanto queste persone".

La notizia che erano in corso le riprese aggiuntive di Biancaneve è emersa all'inizio del mese dopo un post su Instagram di Gal Gadot, che interpreta la Regina Cattiva. Il suo post mostrava una sedia da regista con il nome del suo personaggio ed era intitolato "Feels Good to Back!".

Il nuovo post della Zegler chiarisce che le riprese si sono concluse, ma non fornisce molte informazioni sul loro svolgimento. Tuttavia, è importante ricordare che i reshoots cinematografici sono abbastanza comuni e significano semplicemente che è stato necessario registrare nuovamente alcune parti per regolare il ritmo e aiutare poi i tecnici in post-produzione.