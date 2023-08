Biancaneve, l'uscita del divisivo reboot con Rachel Zegler potrebbe slittare

È da un pò che sui social gira la voce che la versione live-action di Biancaneve della Disney con protagonista Rachel Zegler sia stata cancellata a causa del malcontento e delle opinioni divisive che la sua realizzazione ha generato nei confronti del pubblico. Sembra però, che la notizia sia frutto di disinformazione: il film non è stato affatto cancellato, ma la sua uscita potrebbe subire qualche ritardo.

Cosa è successo

I rumor sulla cancellazione del film sono iniziati dopo la pubblicazione di un post sul sito parodistico MouseTrap News in cui si affermava che la Disney aveva staccato la spina a questo controverso remake. Ignorando che si trattasse di uno scherzo, migliaia di persone si sono riversate su X (ex Twitter) e TikTok per dichiarare la loro vittoria nella guerra che si era scatenata contro il remake di Biancaneve. Infatti, il film da tempo scatena focose polemiche per le scelte che sono state fatte nell'ingaggio dell'attrice protagonista, o per la storia che sembra essere stata completamente stravolta, come si è pensato a seguito dei commenti di Rachel Zegler e Gal Gadot, che interpreta la strega cattiva.

Anche se Biancaneve sta dividendo le opinioni del pubblico, non è stata mai confermata o annunciata l'intenzione da parte della Disney di abbandonare un film per il quale ha speso milioni di dollari a causa del malcontento sui social. Tuttavia, nell'ultima newsletter di Puck, l'ex redattore dell'Hollywood Reporter Matt Belloni suggerisce che il film, attualmente previsto per il 22 marzo 2024, "quasi certamente si sposterà da quella data".

Biancaneve senza nani: ha senso?

Quando uscirà Biancaneve?

Belloni ha rivelato anche che si aspetta molti cambiamenti nella programmazione Disney per il 2024 a causa degli scioperi in corso della WGA e della SAG-AFTRA, e se Deadpool 3 si sposta dall'attuale slot del 3 maggio 2024, potrebbe essere essere quella la data di uscita di Biancaneve. Per quel che riguarda il film, molto poco è stato rivelato sui piani del regista Marc Webb (The Amazing Spider-Man) per il live-action, anche se sappiamo che la sceneggiatura è stata scritta dalla regista di Barbie Greta Gerwig e dalla drammaturga Erin Cressida Wilson.