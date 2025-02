I Simpson: le nuove origini del Signor Burns svelate nell'ultimo episodio special su Disney+

I Simpson sono tornati su Disney+ con un nuovo episodio esclusivo, visibile solo per coloro che sono abbonati al servizio di streaming, e nel corso della storia sono state rivelate le nuove origini di C. Montgomery Burns che spiegano perché è diventato malvagio.

I Simpson hanno sperimentato molto su Disney+ negli ultimi mesi: non solo hanno concluso l'anno con un nuovo special esclusivo per le feste, ma è stato solo il primo di altri episodi esclusivi in arrivo sul servizio nei prossimi mesi. Ora i fan hanno finalmente potuto vedere il secondo di questi episodi inediti.

"The Past and the Furious" è uscito su Disney+ la scorsa settimana, e ha al centro Lisa e la sua nuova avventura nel tempo. In una Springfield trasformata dal cemento, Lisa scopre la capacità di tornare indietro nel tempo fino all'Età del Jazz e incontra un giovane Monty Burns prima che diventi il malvagio imprenditore che conosciamo. Ciò significa che ai fan viene offerto un altro sguardo sul passato del signor Burns per spiegare in qualche modo la sua attuale natura malvagia.

I Simpson, il Signor Burns e Lisa nello special The Past and the Furious

I Simpson, il viaggio indietro nel tempo di Lisa

L'episodio immagina una Springfield in cui tutte le piante sono state spazzate via grazie all'espansione dell'attività aziendale del signor Burns. Quando Lisa si deprime per quanto il mondo sia diventato senza speranza, Homer e Marge la iscrivono in terapia dove inizia a usare dispositivi speciali per sognare di tornare nel passato. Solo per scoprire che in realtà sta tornando nel passato della sua bisnonna di nome Edith, che un tempo suonava in una jazz band insieme a un signor Burns molto più giovane e spensierato.

Nei panni di Edith, Lisa continua a cercare di impedire al signor Burns di trasformarsi nell'uomo malvagio che è oggi. Scoprendo che la causa scatenante è stata l'eliminazione di una specie di mini alce, che ha rovinato per sempre l'ecosistema, Lisa cerca di fermare il signor Burns, ma inavvertitamente gli fa uccidere le creature. Il giovane Burns aveva una serra speciale piena di piante speciali, ma nel tentativo di Lisa di salvare le mini alci, finisce per distruggere la sua serra.

Il signor Burns si trasforma in un capo malvagio che porta alla distruzione di tutti i tipi di piante e si aggrava ulteriormente quando l'attuale signor Burns riesce a tornare nel passato e a prendere il controllo della mente del suo personaggio più giovane. Questo conferma che da quel momento in poi continuerà a essere malvagio. Per quanto Lisa abbia cercato di cambiarlo, non ha fatto altro che fissare la sua attuale natura malvagia.

Se ve lo stesse chiedendo, questo episodio non fa parte del canone ufficiale de I Simpson, quindi va preso come una sorta di estensione della storia principale (che viene comunque rivista e modificata spesso dai suoi autori).