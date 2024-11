I Simpson: una delle storiche voci originali della serie animata va in pensione

Pamela Hayden, che ha doppiato personaggi iconici dei Simpson come Milhouse e Secco Jones, ha deciso di ritirarsi dallo show dopo oltre 35 anni di onorata carriera.

La Hayden doppierà il suo ultimo episodio - Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes - questa domenica 24 novembre, per poi dire definitivamente addio a tutta una serie di personaggi iconici che hanno fatto la storia di questo show.

Oltre al migliore amico di Bart, Milhouse Van Houten, e al bullo Secco Jones, nel corso degli anni Hayden ha doppiato personaggi secondari come Rod, figlio di Ned Flanders, Sarah, moglie del commissario Winchester e madre di Ralph Winchester, e Janey Powell, amica di Lisa Simpson.

I Simpson

I Simpson, lanciati su Fox nel dicembre 1989, inizieranno ora il casting per i suoi personaggi. Per l'occasione, Hayden ha dichiarato: "È arrivato il momento di appendere il microfono al chiodo, ma come posso dire addio ai Simpson? Non è facile. È stato un onore e una gioia aver lavorato a uno show così divertente, spiritoso e innovativo, e aver dato voce a Milhouse e Secco Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy e molti altri".

"Avrò sempre un posto speciale nel mio cuore per quel bambino di 10 anni con i capelli blu e gli occhiali", ha concluso Hayden.

Milhouse, apparso per la prima volta in uno spot pubblicitario di Butterfinger nel 1989, prende il nome dall'ex presidente degli Stati Uniti Richard Milhous Nixon. "Bart aveva bisogno di qualcuno con cui parlare nella mensa scolastica. L'abbiamo chiamato Milhouse perché era il nome più sfortunato che un bambino potesse avere", ha detto Matt Groening, creatore dei Simpson. "Pamela ci ha regalato tonnellate di risate con Milhouse, lo sfortunato ragazzo con il naso più grande di Springfield. Lo ha reso esilarante e reale, e ci mancherà".

Il produttore esecutivo Al Jean ha scherzato sul fatto che Milhouse era uno dei personaggi preferiti dagli sceneggiatori perché "la maggior parte degli sceneggiatori è più simile a Milhouse che a Bart". Il produttore esecutivo James L. Brooks ha aggiunto: "È un modello di grande spirito per ogni cast di cui ha fatto parte. Ci mancherà".