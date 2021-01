I Simpson avevano previsto la vicepresidenza di Kamala Harris?

Una sequenza di Lisa dieci e lode de I Simpson

Un vecchio episodio de I Simpson avrebbe previsto la recente ascesa alla vicepresidenza dell'ex-senatrice Kamala Harris. Per l'esattezza, si tratta del diciassettesimo episodio della undicesima stagione, andato in onda negli Stati Uniti il 19 marzo 2000.

In quella puntata Bart ha una visione del futuro, dove Lisa diventa la prima presidente donna degli Stati Uniti, e in tale occasione afferma di aver ereditato un problema legato al budget dal suo predecessore: Donald Trump. All'epoca il magnate aveva già aspirazioni presidenziali, ma una sua possibile vittoria era considerata assurda, ragion per cui gli autori decisero di menzionarlo in tale maniera. Quale legame con Kamala Harris? Ebbene, come potete vedere nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube Life's Biggest Questions, l'abito che lei ha indossato alla cerimonia di inaugurazione di Joe Biden il 20 gennaio è molto simile a quello di Lisa nell'episodio:

I Simpson approdano su Disney+

Non è la prima volta che questo episodio de I Simpson viene tirato in ballo per le sue capacità profetiche, come del resto capitato a diverse altre puntate della serie. Nel caso specifico della presidenza di Trump, di cui lo show si è anche fatto beffe in separata sede con appositi video realizzati per il canale YouTube di Animation Domination (il blocco domenicale di cui fa parte la serie negli Stati Uniti insieme a I Griffin e Bob's Burgers), dopo il suo trionfo alle elezioni del 2016 l'episodio andato in onda il weekend successivo contiene una gag nella sigla con Bart che scrive sulla lavagna "Avere ragione fa schifo".

I Simpson come Nostradamus: le previsioni della serie che si sono avverate

Dan Greaney, sceneggiatore accreditato dell'episodio del 2000, ha affermato in un'intervista di qualche anno fa che la visione di Bart era concepita come un avvertimento per l'America, e che l'idea di Trump alla Casa Bianca era in linea con quella di un futuro dove tutto va nel modo più folle possibile.