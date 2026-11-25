La tensione tra Simona Ventura e Barbara D'Urso continua a tenere banco a Ballando con le Stelle. Da quando le due conduttrici si sono ritrovate nello stesso programma, seppur con ruoli diversi - Ventura nel ruolo di distributrice di un terzo del tesoretto e D'Urso in quello di giurata - il clima tra loro è apparso tutt'altro che disteso.

Simona Ventura, in particolare, sembra essersi ritagliata nello show il ruolo di antagonista di Barbara D'Urso, tra frecciatine, provocazioni e battute al vetriolo. Un confronto che aveva già animato la prima puntata, quando la giurata aveva criticato l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. In quell'occasione, Ventura aveva provocato la collega chiedendole se fosse un po' "gelosetta" del rapporto tra l'attrice e il suo ex maestro di ballo.

Nelle ultime ore, però, Simona ha scelto di affidare ai social un intervento decisamente più articolato, la conduttrice ha chiamato in causa direttamente Barbara, rievocando alcuni episodi del passato e contestando quello che considera un atteggiamento contraddittorio nei suoi confronti.

Simona Ventura contro Barbara D'Urso: il messaggio sui social

Nel suo lungo intervento, Simona Ventura ha fatto riferimento a un periodo particolarmente difficile per Barbara D'Urso, quando, a suo dire, dopo l'allontanamento da Mediaset molte persone si sarebbero allontanate dalla conduttrice. Ventura ha raccontato di averla accolta in casa propria insieme al marito Giovanni Terzi, invitandola a trascorrere del tempo con loro.

"Faccio fatica, sai, a riconoscerti. Ma tu sei la stessa persona che 2-3 anni fa, quando veniva trattata come un'appestata, quando sono spariti tutti, sei venuta a casa nostra? Ti abbiamo invitato noi, Barbara, ti ricordi? Ti ho chiamato: 'Vieni, mangiamo insieme, stiamo insieme!'".

La conduttrice ha poi aggiunto che, in quell'occasione, lei e Giovanni le avrebbero anche consigliato di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente, proprio sulla base della loro esperienza positiva nel programma di Milly Carlucci. "Questo te lo ricordi? Perché mi sa che te lo sei dimenticato".

La frecciata sulle provocazioni a Ballando con le Stelle

Ventura ha quindi allargato il discorso al ruolo che entrambe ricoprono nel varietà del sabato sera di Rai 1, sottolineando come si tratti di un'esperienza professionale e di intrattenimento, senza che le discussioni in studio debbano necessariamente trasformarsi in scontri personali.

"Sai, Barbara, noi non salviamo delle vite, non operiamo a cuore aperto, ma siamo tanto fortunati a lavorare nel maggiore show del sabato sera di RaiUno, peraltro lautamente pagate, chiamate dalla Rai e chiamate da Milly Carlucci e da Giancarlo De Andreis, questo per divertirci ma soprattutto divertire il pubblico".

La conduttrice ha poi contestato quella che considera una disparità di trattamento rispetto alle battute e alle provocazioni che si verificano durante le puntate. "Ma davvero le domande lecite che faccio io sono 'intollerabili provocazioni', mentre un giudice che dice a una concorrente 'ti do il mio tutore', quella è una battuta, quella è una battuta di spirito?". Un riferimento che riporta al clima acceso di Ballando con le Stelle e alle polemiche nate intorno alle dinamiche tra i protagonisti del programma.

Il video di Tv Talk e le parole di stima per Barbara D'Urso

Per dimostrare che il suo atteggiamento nei confronti di Barbara non sarebbe nato con le recenti polemiche, Simona Ventura ha pubblicato anche un estratto di una sua precedente partecipazione a Tv Talk. Nel filmato, risalente a due settimane prima delle ultime tensioni, le veniva chiesto se fosse possibile immaginare una collaborazione professionale con Barbara D'Urso. La risposta era stata decisamente positiva.

"Io sono assolutamente aperta a qualunque cosa di creativo e di nuovo mi arrivi, ho un entusiasmo nuovo e quindi potremmo collaborare come nemiche amatissime, perché no? Barbara D'Urso è una grande professionista della televisione, assolutamente sì!".

Parole che Ventura ha voluto riproporre per ribadire come, almeno fino a quel momento, non avesse escluso affatto la possibilità di lavorare insieme alla collega, riconoscendone apertamente le capacità professionali.

Le shitstorm non mi fanno né caldo né freddo: la stoccata finale

La parte conclusiva del messaggio è stata forse quella dai toni più pungenti. Simona Ventura ha dichiarato di non aspettarsi una risposta diretta da Barbara D'Urso, sostenendo che la collega potrebbe invece lasciare spazio alle reazioni della propria fanbase.

"Io lo so che tu non replicherai a questo, ma scatenerai la tua fanbase per cercare di difenderti, ma non c'hai bisogno di difenderti con me, credimi, non c'è problema".

Infine, la conduttrice ha affrontato anche il tema delle possibili critiche e degli attacchi sui social, assicurando di non lasciarsi condizionare dalle polemiche. "È tempo perso perché a me le shitstorm non fanno né caldo né freddo, anzi mi divertono e mi rendono più forte".

E ha concluso con una frase che suona come una provocazione, ma anche come un tentativo di mettere un punto alla questione: "Col cuore, Barbara, ma soprattutto senza rancore!".

Parole che difficilmente passeranno inosservate e che aggiungono un nuovo, e forse inutile, capitolo al rapporto tra il cast di Ballando con le Stelle che, a gli occhi degli spettatori, appare lontano anni luce dalla famiglia di cui ha parlato Milly Carlucci quando ha difeso Alberto Ravagnani dopo l'intervista di Pierluigi Diaco.