La concorrente di Ballando con le Stelle ha pescato il nome dell'ex calciatore durante un gioco dietro le quinte. Il commento ironico della compagna ha attirato l'attenzione sui social.

Federica Nargi e Alessandro Matri sono da anni una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Un amore solido, costruito lontano dai riflettori e coronato dalla nascita delle loro due figlie. Eppure, nelle ultime ore, a finire al centro dell'attenzione è stata una battuta di Noemi Bocchi, attuale concorrente di Ballando con le Stelle, che ha indirettamente coinvolto proprio l'ex velina e il suo compagno.

Tutto è successo dietro le quinte del programma di Rai 1, durante un gioco organizzato da Chiara Carcano e Vittorio Pettinato, gli inviati di Rai Radio 2 che ogni sabato raggiungono i concorrenti per raccogliere curiosità e retroscena sulla trasmissione.

Federica Nargi sceglie Alessandro Matri a Ballando con le Stelle: la reazione di Federica Nargi

Nel corso dell'ultima puntata, i due conduttori hanno proposto a Noemi Bocchi un gioco piuttosto particolare. Le hanno consegnato un mazzo di carte con i nomi dei concorrenti uomini di Ballando con le Stelle, chiedendole quale di loro avrebbe scelto per presentarlo a un'amica single.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2026

Tra i vari nomi, la compagna di Francesco Totti ha pescato proprio quello di Alessandro Matri. Una scelta che non è passata inosservata e che ha subito dato vita a un commento ironico. Quando il video dell'intervista è stato pubblicato sui social del programma radiofonico, Federica Nargi ha infatti accompagnato la clip con una battuta: "Mi sembra giusto presentare a un'amica single un uomo 'sposato' con figlie".

Un'uscita scherzosa, accompagnata da una serie di faccine che ridono, che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti. Il riferimento alla situazione sentimentale dell'ex calciatore non è sfuggito al pubblico, soprattutto considerando la sua relazione con Federica Nargi.

L'interazione social ha fatto rapidamente discutere e numerosi utenti hanno commentato l'episodio, schierandosi dalla parte di Federica Nargi e criticando la scelta di Noemi Bocchi. La vicenda ha così acceso la curiosità del pubblico, trasformando un semplice gioco organizzato dietro le quinte di Ballando con le Stelle in un piccolo caso social.

Federica Nargi a Verissimo: "Oggi è Alessandro il più geloso"

Ospite a Verissimo, Federica Nargi aveva raccontato alcuni aspetti della sua relazione con Alessandro Matri, soffermandosi anche sul tema della gelosia.

L'ex velina aveva spiegato che, con il passare degli anni, era diventata molto meno gelosa. Anzi, secondo il suo racconto, nella coppia i ruoli si sarebbero addirittura invertiti: oggi sarebbe proprio Alessandro Matri a essere il più geloso.

Ballando con le Stelle, la classifica di Alessandro Matri e Noemi Bocchi

Nel frattempo, il percorso dei due concorrenti prosegue sulla pista da ballo: Noemi Bocchi è in gara con il maestro Giovanni Pernice, mentre Alessandro Matri è affiancato dalla ballerina Giada Lini.

Nella puntata di sabato 21 novembre, Alessandro Matri e Giada Lini hanno conquistato il quinto posto con 49 punti, grazie a un Quick particolarmente apprezzato dalla giuria. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice si sono invece classificati al sesto posto, ottenendo 48 punti con il loro Paso.

Due percorsi che continuano a tenere banco tra esibizioni, giudizi e retroscena fuori dalla pista. E proprio questi ultimi, a quanto pare, riescono spesso ad attirare la curiosità del pubblico tanto quanto le performance del sabato sera.