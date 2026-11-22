La puntata di Ballando con le Stelle di sabato 21 novembre ha regalato un momento particolarmente atteso dal pubblico, soprattutto dopo le polemiche che avevano animato la settimana precedente. Al centro dell'attenzione ancora una volta Barbara D'Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, protagonisti di una vicenda che sembrava destinata a riaccendere le tensioni in studio.

A sorprendere, però, è stata la reazione del maestro di ballo, che ha scelto di non alimentare ulteriori discussioni, riportando l'attenzione sulla sua partner. Una presa di posizione apprezzata dalla stessa Barbara, che ha voluto ringraziarlo pubblicamente. La serata ha visto anche la vittoria di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono finiti allo spareggio, risultando momentaneamente eliminati.

Simona Ventura torna sull'argomento, ma Pasquale La Rocca non ci sta

Simona Ventura, il cui ruolo ne programma sembra solo quello di antagonista di Barbara D'Urso, sebbene ci abbia tenuto a precisare di non esserne ossessionata, al termine della coreografia di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, ha riproposto al ballerino, la domanda della puntata precedente: quali sarebbero stati i veri motivi della rottura professionale tra il maestro e Barbara D'Urso?

Questa volta, però, La Rocca ha preferito dribblare elegantemente la domanda, evitando di cadere in quella che sembrava l'ennesima occasione per riaccendere la polemica. "Io ti voglio tanto bene, ma non rispondo più a questo tipo di cose. Sono qui da due mesi e voglio celebrare questo bellissimo pezzo, che è stato molto faticoso questa settimana. Voglio solo valorizzare questa grande donna, icona di determinazione, forza e coraggio", ha dichiarato il ballerino, riportando l'attenzione sulla performance e sulla sua partner.

Una risposta che ha trovato immediatamente l'approvazione di Barbara D'Urso, che ha applaudito la scelta del suo ex maestro di non alimentare ulteriori discussioni: "Grazie per non aver accettato l'ennesima provocazione che era rivolta a me".

Barbara D'Urso ritrova la cordialità con Ornella Muti

Archiviato il tentativo di riaprire la questione personale, anche il giudizio tecnico di Barbara D'Urso si è svolto in un clima decisamente più sereno. La giurata ha riconosciuto alcune imperfezioni nella coreografia, ma ha voluto sottolineare l'atteggiamento e la determinazione dimostrati da Ornella Muti. "Mi piace come hai ballato, hai iniziato a sorridere. Nonostante ci siano stati alcuni errori. Sai che per me ci sono ballerine più brave, ma ho apprezzato molto quello che hai fatto questa sera", ha commentato Barbara.

L'attrice ha accolto le parole con un semplice e disteso "Grazie Barbara", accompagnato da un sorriso. Un piccolo gesto che ha segnato un momento di ritrovata cordialità tra le due donne, dopo le tensioni e le discussioni delle scorse settimane.

Il cosiddetto profumo-gate, almeno per questa puntata, sembra dunque lasciare spazio a una tregua. Resta da capire se il clima disteso proseguirà anche nei prossimi appuntamenti di Ballando con le Stelle o se le vecchie questioni torneranno a far discutere.