Barbara D’Urso e Simona Ventura, gelo a Ballando con le Stelle: cosa succede dietro le quinte

Il clima a Ballando con le Stelle continua a essere teso, sia in pista sia dietro le quinte. I rapporti complicati, infatti, non riguardano soltanto i concorrenti e i membri della giuria, ma anche alcuni componenti della stessa squadra, come Anna Safroncik e Leonardo Lini. Le tensioni, inoltre, sembrerebbero coinvolgere anche il tavolo dei giurati, dove si sarebbe creato un clima sempre più difficile tra Barbara D'Urso e Simona Ventura.

Quest'ultima, chiamata quest'anno ad assegnare un terzo del tesoretto insieme a Francesca Fialdini e Rossella Erra, nelle ultime puntate ha rivolto diverse frecciatine alla collega, alimentando le indiscrezioni su un rapporto tutt'altro che disteso.

Le frecciatine di Simona Ventura a Barbara D'Urso

Nel corso delle precedenti puntate di Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha lanciato più di una provocazione nei confronti di Barbara D'Urso. La prima è arrivata quando la conduttrice ha chiesto alla collega se fosse gelosa del rapporto nato tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Il ballerino professionista, lo scorso anno, aveva infatti accompagnato proprio Barbara D'Urso nel suo percorso all'interno del programma.

Un'altra frecciatina è arrivata sabato scorso, quando Ventura ha fatto riferimento alla presunta mancanza di autoironia della conduttrice napoletana, sostenendo che si tratterebbe di una caratteristica nota a tutti.

Simona Ventura a Ballando con le Stelle

Barbara D'Urso, almeno davanti alle telecamere, non ha mai risposto apertamente alle provocazioni della collega. Dietro le quinte, però, la situazione potrebbe essere diversa.

Barbara D'Urso e Simona Ventura, rapporti tesi dietro le quinte

A ricostruire quanto starebbe accadendo lontano dalle telecamere è stato Dagospia, con un articolo firmato da Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato dal portale, tra le due conduttrici ci sarebbe stato un riavvicinamento negli ultimi anni, dopo le tensioni del passato, ma la situazione sarebbe nuovamente peggiorata. "Con Simona Ventura, dopo le tensioni del passato, negli ultimi anni c'era stata una pax di circostanza, ora i rapporti sono a dir poco tesi", si legge su Dagospia.

Il sito aggiunge che dietro le quinte si alternerebbero momenti di silenzio, senza nemmeno un saluto, e scambi di sguardi poco distesi. Sempre secondo la ricostruzione riportata, Simona Ventura avrebbe provato a stemperare la situazione rivolgendosi alla collega con queste parole: "Stai al gioco Barbara, non te la prendere". La risposta di Barbara D'Urso, stando a quanto riferito, sarebbe stata quella di proseguire per la propria strada, accompagnata dall'amica Angelica e dal suo social media manager.