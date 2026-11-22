Le nuove registrazioni riservano decisioni inaspettate nel Trono Over, tra la doppia chiusura di Mario e l'uscita di Barbara e Giovanni. Novità anche per Giacomo e gli altri protagonisti.

Nuove e movimentate anticipazioni di Uomini e Donne dalle registrazioni di questa settimana, con importanti sviluppi sia per il Trono Over sia per il Trono Classico. Al centro delle puntate troviamo Mario Cusitore, che prende una decisione definitiva sulle sue conoscenze con Chiara e Ludovica, ma anche Barbara De Santi e Giovanni, pronti a compiere un passo importante lontano dalle telecamere. Non sono mancati momenti particolarmente accesi in studio, soprattutto durante il durissimo confronto tra Marina Brochetta e Mario, con Tina Cipollari e Gianni Sperti schierati dalla parte del cavaliere. Ecco tutto quello che è successo nelle due registrazioni come riportato da Lollo Magazine.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 novembre: Marina Brochetta contro Mario, Tina perde la pazienza e Barbara dà un ultimatum a Giovanni

La registrazione del 20 novembre si è aperta con Mario Cusitore, protagonista di due frequentazioni: quella con Chiara e quella con Ludovica, con la quale era uscito proprio il giorno precedente. In studio si è sviluppata un'ampia discussione tra Mario e Chiara, che ha portato il cavaliere a chiudere la conoscenza con Chiara. Diversa, invece, la situazione con Ludovica, con la quale era prevista un'altra uscita.

A catalizzare l'attenzione è stata soprattutto Marina Brochetta, che ha attaccato diversi uomini del parterre. Maria De Filippi ha quindi coinvolto Mario nella discussione e tra i due è scoppiato un confronto particolarmente acceso. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso le difese del cavaliere, condividendo le sue posizioni.

Mario Cusitore

La tensione è salita rapidamente: Marina è arrivata persino a sbattere le sedie, mentre Tina si è scagliata duramente contro la dama. Tra le due si è sfiorato anche uno scontro fisico, in uno dei momenti più movimentati della registrazione. Curiosamente, nel corso della giornata, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini si sono trovate d'accordo su diversi argomenti, mostrando un'intesa inaspettata.

Colpo di scena anche per Barbara De Santi e Giovanni. La dama ha deciso di tornare sui propri passi, ma non senza mettere il cavaliere davanti a un ultimatum. I due avranno a disposizione gli ultimi quattro giorni di registrazione per capire se proseguire la conoscenza e lasciare insieme il programma oppure interrompere definitivamente la frequentazione.

Per quanto riguarda Fabio, sono scese nuove dame per conoscerlo, ma il cavaliere ha deciso di mandarle via quasi tutte, ad eccezione di una. Ha inoltre scelto di continuare la conoscenza con Roberta. Liat, invece, ha chiuso definitivamente con lui.

Liat del Trono Classico

Anticipazioni Uomini e Donne 21 novembre: Mario chiude con Chiara e Ludovica, Barbara e Giovanni lasciano insieme

La registrazione del 21 novembre ha portato ulteriori sviluppi, soprattutto per quanto riguarda le vicende sentimentali di Mario Cusitore. Il cavaliere ha infatti deciso di interrompere la conoscenza anche con Ludovica. Una scelta condivisa anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si sono trovati nuovamente d'accordo con lui.

La decisione più importante riguarda però Barbara De Santi e Giovanni. Dopo le riflessioni e l'ultimatum della registrazione precedente, i due hanno scelto di lasciare Uomini e Donne per provare a vivere la loro frequentazione lontano dalle telecamere. Prima di considerare definitiva questa decisione, si prenderanno qualche giorno per capire come evolverà il rapporto. Per questo motivo non saranno presenti alle prossime registrazioni del dating show.

Nel corso della puntata c'è stato spazio anche per una sfilata maschile, mentre la registrazione si sarebbe svolta senza particolari litigi o discussioni particolarmente accese.

Il tronista Giacomo Vacalebre

Passando al Trono Classico, arrivano novità per Giacomo Vacalabre, che ha deciso di eliminare entrambe le corteggiatrici di nome Martina, ovvero Calabrò e Donati. Il tronista ha inoltre portato in esterna Martina, la corteggiatrice mora, con la quale è scattato un bacio.

Al rientro in studio, Giacomo ha spiegato di essere stato bene con lei e di riuscire a immaginare una possibile frequentazione lontano dal programma. Tuttavia, ha ammesso che il bacio non gli ha trasmesso particolari emozioni e che, da questo punto di vista, non è rimasto pienamente soddisfatto.

La scelta è stata quindi quella di proseguire il percorso con Martina e Alessandra, mentre Calabrò e Donati hanno dovuto lasciare il programma. Infine, un altro momento romantico ha coinvolto Lory Ferrari e Giorgia Angeloni, tra le quali è scattato un bacio.