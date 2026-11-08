Milly Carlucci difende Alberto Ravagnani: "Quando aggrediscono uno, aggrediscono tutti"

Dopo il comunicato dei giorni scorsi, la conduttrice è tornata sulla vicenda in diretta su Rai 1, spiegando il rapporto di fiducia che lega il cast e la solidarietà dimostrata all'ex sacerdote.

Come molti spettatori si aspettavano, la sesta puntata di Ballando con le Stelle si è aperta con un momento particolarmente significativo. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, la vicenda che ha coinvolto Alberto Ravagnani dopo l'intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma BellaMa'.

In apertura di serata, Milly Carlucci ha voluto prendere la parola davanti al pubblico di Rai 1, coinvolgendo tutto il cast del dance show. La conduttrice ha spiegato perché, nel corso della settimana, concorrenti, professionisti e autori si siano stretti attorno all'ex sacerdote. Una vicenda che, come ha lasciato intendere, è stata vissuta da tutto il gruppo come un attacco a una famiglia molto unita.

Dopo aver definito l'intervista "inaccettabile" attraverso un comunicato e aver successivamente utilizzato l'aggettivo "infelice" durante La Volta Buona, Milly è tornata sull'argomento in diretta, scegliendo di concentrarsi soprattutto sul rapporto di fiducia che lega i concorrenti alla produzione e alla giuria.

Milly Carlucci apre la puntata ringraziando il cast di Ballando con le Stelle

Prima di entrare nel merito della vicenda, la conduttrice ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i protagonisti di questa edizione, riconoscendo il loro contributo al successo del programma. "Vorrei dirvi grazie, veramente grazie a un cast straordinario che quest'anno consente al programma di avere un successo ancora più alto di quello che ha avuto in tutti gli anni precedenti", ha esordito Milly Carlucci.

La conduttrice ha poi sottolineato quanto sia importante il legame costruito tra i concorrenti e il gruppo autorale, un rapporto basato sulla fiducia reciproca e sulla disponibilità a mettersi in gioco settimana dopo settimana.

Un impegno che, come ha raccontato, passa anche attraverso sacrifici fisici, dolori e infortuni. Nonostante le difficoltà, i concorrenti continuano a lavorare e ad affidarsi alla produzione, anche quando devono affrontare situazioni particolarmente complicate durante la diretta.

Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli

"Quando un membro della famiglia viene aggredito": il riferimento ad Alberto Ravagnani

Il passaggio più significativo del discorso è arrivato quando Milly Carlucci ha parlato del rapporto umano che si è creato all'interno del programma. Un legame che, secondo la conduttrice, va ben oltre la semplice collaborazione televisiva.

"Questo è un regalo immenso e non è affatto scontato. Raccontare se stessi ha consentito a questo programma di fare un salto in avanti, perché raccontiamo le loro storie, ma spesso affrontiamo anche dei temi che sono più universali, che sono veramente temi della nostra società", ha spiegato.

Milly ha quindi ribadito che ogni concorrente deve sentirsi libero di raccontare la propria esperienza personale, senza pressioni e sempre nel rispetto della propria individualità. Un clima di accoglienza e fiducia che, nel corso degli anni, ha trasformato il cast in una vera squadra. Ed è proprio da questo concetto che è arrivata la frase destinata a far discutere:

"Questo fa di questo cast veramente una grande squadra, una grande famiglia, una famiglia così stretta e così unita che beh, il sentimento che ci lega veramente è forte. Quando un membro di una famiglia viene aggredito è come aggredire l'intera famiglia".

Parole che hanno chiarito il motivo della vicinanza dimostrata nei confronti di Alberto Ravagnani dopo quanto accaduto nei giorni precedenti.

Milly Carlucci spiega perché tutto il cast si è stretto intorno all'ex sacerdote

Milly Carlucci ha poi spiegato che la solidarietà nei confronti di Alberto non è stata una presa di posizione costruita per il pubblico o per le telecamere, ma un gesto spontaneo e condiviso da tutto il gruppo.

"Questo è stato il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti intorno ad Alberto durante tutta la settimana, ma non pubblicamente, perché di pubblico non c'è stato niente nell'abbraccio che ognuno di noi ha dato ad Alberto con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che lui è", ha dichiarato.

Un passaggio importante, con il quale la conduttrice ha voluto sottolineare la dimensione privata e umana del sostegno riservato all'ex sacerdote. In conclusione, Milly ha ribadito la volontà di proseguire il percorso di Ballando con le Stelle mantenendo al centro i valori che, a suo giudizio, hanno permesso al programma di costruire un rapporto così forte tra tutte le persone coinvolte.

"E quindi io dico, noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto". Un messaggio chiaro, pronunciato davanti al pubblico di Rai 1, che ha riportato l'attenzione sul clima che si respira dietro le quinte di Ballando con le Stelle e sulla compattezza dimostrata dal cast nei confronti di Alberto Ravagnani.