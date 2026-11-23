Dopo settimane di indiscrezioni sulla coppia nata a Ballando con le Stelle, Mara Venier indaga a Domenica In sul rapporto tra l'attrice e il ballerino. Le risposte dei due e il commento della conduttrice.

Tra Anna Safroncik e Leonardo Lini è nato l'amore? Da settimane si rincorrono le indiscrezioni su una possibile relazione tra l'attrice e il ballerino, protagonisti di Ballando con le Stelle. Dopo un percorso fatto di discussioni, allontanamenti e ritrovata complicità, a rompere il silenzio è stata Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In. La conduttrice ha indagato sul loro rapporto e, dopo aver parlato con entrambi, si è lasciata andare a un annuncio decisamente eloquente.

Mara Venier indaga sul rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini: arriva la rivelazione a Domenica In

Come ogni settimana, Domenica In ha dedicato uno spazio a Ballando con le Stelle, ospitando alcuni dei protagonisti dello show di Rai 1. Nel corso dell'ultima puntata, Rossella Erra ha parlato della particolare sintonia che si è creata tra Anna Safroncik e Leonardo Lini, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice intesa professionale.

"Li sto seguendo con molta passione, hanno finalmente trovato un linguaggio unico, tutto quanto loro. Ho detto una cosa: non c'è più io, non c'è più tu, c'è un voi. Il loro è un linguaggio dell'amore. È chiaro che sono due ragazzi forti ma molto timidi, ma finalmente hanno trovato questa unione. Sono molto vicini. Chissà come mai hanno trovato questa sintonia, quindi io non voglio essere quella che svela tutto", ha raccontato Rossella Erra.

Interpellata dalla conduttrice, Anna Safroncik ha preferito non sbilanciarsi, mantenendo un atteggiamento piuttosto enigmatico. Del resto, soltanto qualche settimana prima l'attrice si era dichiarata single. Di fronte alle domande di Mara Venier, ha ironizzato sui tanti impegni legati alla trasmissione: "Sono passate due settimane più un tango argentino. Io faccio 70 passi al secondo, non ho tempo di pensare ad altro".

Anche Leonardo Lini ha scelto la strada della prudenza, senza confermare né smentire apertamente le indiscrezioni: "Chiariremo più avanti, c'è ancora tempo, c'è ancora un mese, quattro settimane per arrivare alla fine".

Insomma, nessuna ammissione esplicita, ma neppure una vera smentita. E a rendere ancora più interessanti le loro risposte ci ha pensato un momento nel backstage, dove i due si sono lasciati andare a una confidenza decisamente curiosa.

Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando

Lontano dalle luci dello studio e dagli occhi del pubblico, Anna Safroncik e Leonardo Lini sembrano essere molto meno trattenuti. Nel backstage, l'attrice ha raccontato un particolare del loro rapporto che non è passato inosservato: "Sai cos'è la cosa strana e carina? Che in realtà davanti alle telecamere siamo molto timidi, appena le telecamere si spengono ci raccontiamo le cose".

Una dichiarazione che ha alimentato ulteriormente la curiosità di Mara Venier. La conduttrice ha provato a ottenere qualche informazione in più sussurrando qualcosa all'orecchio dell'attrice, che però ha continuato a giocare con il mistero: "Com'è che dice Leo? Prossimamente su questi schermi. Ma parla con lui, parla con l'uomo, parla col maschio". A quel punto, Mara ha deciso di rivolgersi direttamente anche al ballerino, cercando di ottenere finalmente una risposta.

Dopo aver scambiato qualche parola all'orecchio anche con Leonardo Lini, Mara Venier si è allontanata dal microfono e ha fatto un annuncio che ha sorpreso e divertito tutti: "Ragazzi, c'è la storia. Molto bene. Mi è venuta una vampata a me. Che bello, beati loro".

Una frase che sembra mettere finalmente fine ai dubbi sul rapporto tra Anna Safroncik e Leonardo Lini. Dopo settimane di indiscrezioni, sguardi complici e battute enigmatiche, la conduttrice di Domenica In ha dunque svelato il presunto retroscena sentimentale della coppia nata sulla pista di Ballando con le Stelle. E chissà che, nelle prossime puntate, i due non decidano finalmente di raccontare apertamente come, e se, è nato il loro amore.