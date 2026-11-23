Damiano può continuare a indagare sulla morte di Stefano Mori: nell' episodio di martedì 24 novembre di Un Posto al Sole infatti, la PM gli darà il permesso di proseguire e il cerchio si stringerà intorno a Marina. Intanto Silvia e Michele provano a trovare un appartamento in cui vivere, mentre Serena realizza l'inutilità dei suoi tentativi per riappacificare le gemelle e Monica.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina teme che il ricordo di Greta, quello di una borsa da donna in casa di Mori, possa compromettere la sua posizione. Intanto, senza perdere nemmeno un momento, Roberto informa Damiano che, per il momento, non sembra dare troppo peso alla testimonianza, permettendo alla Giordano di tirare un sospiro di sollievo.

Delusa dall'atteggiamento di Monica dopo la morte di Maurizio, Serena accompagna Manuela a casa del padre: qui le due sorelle scoprono un lato dell'uomo che non avevano mai conosciuto, una persona che niente ha a che vedere con la persona grigia che hanno incontrato.

Anticipazioni 24 novembre: Damiano riapre le indagini sulla morte di Mori, Silvia e Michele cercano casa

Damiano Un posto al sole

Alberto ha comprato l'appartamento di Renato, offrendo una cifra più alta e la possibilità di un pagamento immediato: Michele e Silvia sono in cerca di una nuova casa. Nonostante la coppia sia disposta a fare dei sacrifici economici pur di trovare un appartamento che faccia al caso loro, i due si rendono presto conto che l'impresa è quasi impossibile.

Nel frattempo Damiano, ripensando a quanto svelatogli da Ferri, ottiene dalla PM Lucia Cimmino il via libera per continuare a indagare sull'omicidio Mori e convoca in commissariato una persona che potrebbe mettere in pericolo Marina.

Veniamo infine a Serena, ormai esausta per gli sforzi vani che le sta costando il tentativo di porsi come mediatrice fra la madre e le gemelle.