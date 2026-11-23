La relazione tra Barbara De Santi e Giovanni è già arrivata al capolinea dopo appena due giorni. Intanto Mario Cusitore chiude con Ludovica e Giacomo bacia due corteggiatrici.

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, 23 novembre, negli studi Elios di Roma. Le anticipazioni svelano un clamoroso colpo di scena nel Trono Over: Barbara De Santi e Giovanni si sono già lasciati, dopo aver deciso soltanto la scorsa settimana di lasciare insieme il programma per conoscersi lontano dalle telecamere. Novità anche per Mario Cusitore e Giacomo Vacalebre. Vediamo cosa è successo nel dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi con la partecipazione degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino.

Barbara De Santi e Giovanni si lasciano: lui ammette di non essere coinvolto

Al centro della registrazione, come riporta LolloMagazine, inizialmente, c'è stato il Trono Over, con il ritorno in studio di Barbara De Santi e Giovanni. I due avevano deciso la scorsa settimana di lasciare insieme il programma per provare a vivere la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Tuttavia, il tentativo non ha dato i risultati sperati: la relazione è durata appena due giorni.

A prendere la parola è stato Giovanni, che ha spiegato che tra loro è tutto finito, ammettendo di aver capito di non essere realmente coinvolto sentimentalmente nei confronti di Barbara. Per i due, dunque, la conoscenza si è conclusa definitivamente.

Marina Brochetta

Nel parterre sono scesi anche due nuovi cavalieri: uno per Marina Brochetta e uno per Gemma Galgani. Quest'ultima, tuttavia, non sembra ancora convinta e deve decidere se tenerlo oppure no.

Spazio anche a Mario Cusitore, nuovamente al centro dello studio. Si è tornati a parlare di Ludovica e, dopo diverse discussioni, il cavaliere ha confermato la sua decisione di interrompere definitivamente la conoscenza. Novità anche per Chiara, la dama che era uscita proprio con Mario: la donna ha deciso di dare l'esclusiva a Ignazio.

Intanto, Fabio ha chiuso definitivamente con Roberta. Assenti Michele e Mariangela, che, secondo quanto riportato dalle anticipazioni, non dovrebbero più partecipare al programma.

Il tronista Giacomo Vacalebre

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Giacomo bacia Martina e Alessandra

Passando al Trono Classico, i riflettori si sono accesi su Giacomo Vacalebre. Il tronista ha portato in esterna sia Martina Patella sia Alessandra e, a sorpresa, con entrambe è scattato il bacio. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari nel suo percorso e alimentare ulteriormente la competizione tra le due corteggiatrici.

Presente in studio anche Giorgia Angeloni, ma nel corso della registrazione non si è parlato del suo trono. Le registrazioni di Uomini e Donne proseguiranno anche domani, 24 novembre, quando potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti e nuovi sviluppi sui percorsi dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi.