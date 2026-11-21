Tutti ne parlano, tutti la criticano, tutti l'attaccano, tutti la difendono. In due mesi Barbara D'Urso si è presa Ballando con le Stelle 2026, guardando ora ad altre ipotesi Rai. Tanto dall'aver indispettito colleghi e colleghe da tempo in attesa di nuove occasioni?

Ballerina per una notte nel 2024, concorrente nel 2025, giudice nel 2026. Da un punto di vista televisivo Barbara D'Urso è rinata grazie a Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci che ha fatto di tutto, negli ultimi tre anni, per ridarle quella visibilità improvvisamente svanita dopo il rumoroso addio a Mediaset.

Se quella del 2024 fu un'ospitata, nel 2025 Barbara D'Urso ha raggiunto il podio dello show insieme a Pasquale La Rocca, dopo mesi di frecciatine e battute al vetriolo con Selvaggia Lucarelli. Salutata quest'ultima, nel frattempo planata a Mediaset tra GF Vip e Isola dei Famosi, proprio l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto sua la poltrona di ufficiale giudicante, diventando di fatto calamita di polemiche, punching ball catodico, centro di gravità permanente di uno show che mai come quest'anno è diventato fenomeno di costume.

Lo spauracchio chiamato Barbara D'Urso

Perché tutti parlano di Ballando con le Stelle, con mamma Rai che ha sapientemente saputo spalmarlo per 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera in qualsiasi trasmissione del proprio palinsesto, telegiornali compresi.

E soprattutto, tutti parlano di Barbara D'Urso, odiata, amata, attaccata e difesa in parti più o meno uguali, neanche fosse il male assoluto della tv generalista nazionale. Barbara D'Urso come Babadook, Candygirl di Saxa Ruba il cui nome non va mai pronunciato per 3 volte davanti ad uno specchio onde evitare apparizioni sataniche, Baba Yaga del sabato sera, Flagello partenopeo della Carpazia.

Per anni etichettata come "regina del trash" televisivo, con quei contenitori che tra pomeriggi, domeniche e prime serate cavalcavano il gossip e la cosiddetta tv del dolore, Barbara D'Urso è arrivata a Ballando con le Stelle con una precisa storia professionale alle spalle, il proprio linguaggio, la propria forma, il proprio stile. Negli anni si era fatta meme social, senza dover obbligatoriamente cambiare, mutare per piacere a un altro tipo di pubblico, tradizionalmente parlando considerato più adulto e forbito.

E questo non è piaciuto, in primis ai propri colleghi. Perché ciò che stupisce dello tsunami mediatico che negli ultimi due mesi ha travolto la conduttrice e ora giudice di Ballando con le Stelle sono stati i reiterati attacchi arrivati dall'interno della stessa Rai.

Dinanzi ad un'Ornella Muti silente per più di un mese, a contestare D'Urso sono paradossalmente stati Pasquale La Rocca, con il quale ha fatto coppia per tutto lo scorso anno, i colleghi giudici Alberto Matano e Guillermo Mariotto, le opinioniste Francesca Fialdini e Simona Ventura.

A chi fa gola la prossima Domenica In?

Barbara D'Urso

Se Mariotto, da 21 anni "cavallo pazzo" di Ballando in grado di suscitare ilarità, giudizi nonsense e controversie infinite, ha dato forma al "puzza gate" che per due giorni ha costretto persino il Tg1 a interessarsi al caso, è la triade Ventura-Fialdini-Matano ad aver spesso ceduto in diretta a critiche più o meno velate nei confronti della collega, ultima arrivata all'interno della famiglia dello show.

Tanto da far sorgere un'inevitabile domanda: chi ha paura di Barbarella?

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E se fosse proprio D'Urso a conquistare uno spazio tutto suo, come a lungo ipotizzato con un clamoroso reboot di Surprise Surprise, format britannico passato alla storia d'Italia come Carramba che sorpresa?

Con Mara Venier teoricamente pronta a lasciare il timone di Domenica In, D'Urso è inevitabilmente diventata una delle sue papabili sostitute, dall'alto di infiniti pomeriggi live condotti su Canale5.

Che il suo arrivo in Rai con contratto ad hoc possa aver fatto ingelosire qualcuno? Che Ventura, Fialdini e Matano possano essere interessati proprio a quella Domenica In che Barbara potrebbe ora mettersi in tasca? Mara Venier ha difeso D'Urso dal "puzza-gate" di Mariotto, domenica scorsa, così come al suo fianco si è schierata Caterina Balivo, al pomeriggio con La Volta Buona.

Dinanzi alle provocatorie spruzzate di profumo di Guillermo, ancora una volta protetto da Milly Carlucci, l'ex conduttrice del Grande Fratello si è sentita 'abbandonata' dalla famiglia di Ballando con le Stelle, come svelato in un'intervista al Tg1, mentre fuori infuriava la bufera, alimentata dalla newsletter di Selvaggia Lucarelli che ha confermato, casomai ce ne fosse il bisogno, quanto tra le due non scorra buon sangue.

Strega cattiva o martire? Purché se ne parli

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle

Seppur palesemente vittima, al cospetto del "puzza-gate" di Ballando in tanti sono comunque riusciti a colpevolizzare Barbara D'Urso, negandole una presa di posizione che sembrava scontata, semplicemente doverosa, perché evidentemente accecati da un'antipatia che si è fatta inscalfibile, a prescindere da qualsiasi situazione la veda coinvolta.

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Anche sui social la divisione si è fatta netta, e furibonda, tra chi dipinge i lineamenti di una strega cattiva arrivata al sabato sera Rai con il suo cesto di mele avvelenate da elargire al pubblico nazionale e chi preferisce raccontarla come professionista martirizzata, perché colpevole di essere semplicemente sé stessa, con i suoi difetti eventuali e il suo modo di fare televisione, costruito in quasi 50 anni di carriera.

Nel dubbio, lo scorso settembre nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare che la 21esima edizione di Ballando con le Stelle, la 1a senza Selvaggia Lucarelli dopo 10 anni di più che onorata presenza, sarebbe potuta diventare una simile macchina da guerra catodica, accentratrice di chiacchiere e diatribe, monopolizzatrice di palinsesti, argomento di discussione nazionale, per merito essenzialmente di una sola presenza: la Dolcamara Barbara D'Urso.