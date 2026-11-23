Francesca Fagnani racconta le novità di Belve, mentre Massimo Giletti approfondisce la vicenda De Gennaro e il delitto di Garlasco con i legali di Sempio e Stasi e l'intervista a Maurizio Pappalardo.

Nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in onda stasera, lunedì 23 novembre, su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Tra gli argomenti della puntata le anticipazioni di Francesca Fagnani sul ritorno di Belve, la vicenda di Gianni De Gennaro e gli ultimi approfondimenti sul caso Garlasco, con nuovi interrogativi su Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Ad aprire la serata sarà Francesca Fagnani, che racconterà l'atteso ritorno di Belve su Rai 2, anticipando novità, sorprese e retroscena della nuova edizione del programma.

Ampio spazio sarà poi dedicato alla tragica notizia del suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei Servizi, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto depistaggio relativo alla strage di Via D'Amelio. Al centro dell'approfondimento ci sarà la ricostruzione dei principali capi d'accusa contestati dalla Procura di Caltanissetta.

Caso Garlasco, Andrea Sempio e Alberto Stasi: confronto tra i legali e nuovi interrogativi

Prosegue anche l'inchiesta sul delitto di Garlasco, con i destini di Andrea Sempio e Alberto Stasi che continuano a intrecciarsi. Come stanno vivendo questo momento di attesa? E soprattutto, quali sono le loro aspettative rispetto ai possibili sviluppi dell'indagine?

A confrontarsi in studio saranno i rispettivi legali, Angela Taccia e Antonio De Rensis, pronti a intervenire sui nuovi scenari e sugli interrogativi ancora aperti. La puntata tornerà inoltre sugli errori delle prime indagini del 2007. A ricostruire quella delicata fase sarà Gennaro Cassese, all'epoca comandante dei carabinieri di Vigevano.

Il giallo sul fascicolo Sempio del 2017: parla l'ex maggiore Maurizio Pappalardo

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà anche l'intervista a Maurizio Pappalardo, ex maggiore e figura al centro di un giallo legato al fascicolo su Andrea Sempio del 2017. La sua testimonianza potrebbe contribuire a fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari di una vicenda che continua a far discutere. In studio sarà presente anche Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di Ignoto X, per approfondire i diversi aspetti del caso.

Una puntata, dunque, che alternerà anticipazioni televisive, cronaca e inchieste giudiziarie, con particolare attenzione al caso Garlasco e ai nuovi interrogativi sulla posizione di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Appuntamento a lunedì 23 novembre, alle 21:15, su Rai 3 con Massimo Giletti.