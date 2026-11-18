Dopo il caso scoppiato durante la puntata del 14 novembre, la conduttrice racconta di essersi sentita umiliata e abbandonata, ma conferma il ritorno al tavolo della giuria e spiega a cosa si riferiva davvero.

Barbara D'Urso rompe il silenzio dopo lo scontro con Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Intervistata dal Tg1, la giurata conferma che sabato tornerà al suo posto nel programma di Milly Carlucci e spiega il significato delle parole pronunciate durante la lite, chiarendo di non aver mai pensato di abbandonare la trasmissione.

Barbara D'Urso: il ritorno in giuria e la spiegazione dell'aut aut a Milly Carlucci

Nel corso dell'intervista, Barbara D'Urso è tornata su quanto accaduto durante la puntata di Ballando con le Stelle, raccontando di aver vissuto un momento particolarmente difficile. La tensione, secondo il suo racconto, sarebbe iniziata già prima dell'episodio che ha poi attirato l'attenzione del pubblico, durante un'interazione con Ornella Muti.

"Sabato sera mi sono sentita profondamente umiliata. Una cosa è il gioco, lo show, ma lì si è andati oltre. Era iniziata già prima, mentre parlavo con Ornella Muti", ha dichiarato.

La giurata ha poi voluto precisare che non esisterebbe alcuna questione personale legata all'attrice o Pasquale La Rocca, distinguendo la vicenda televisiva da una controversia giudiziaria che riguarda la famiglia Muti. "Non ci sono dietrologie né con lei, a parte una questione che riguarda i tribunali, ma non la trasmissione, né con il suo ballerino, ha spiegato, facendo riferimento alla causa per diffamazione intentata e vinta nei confronti di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti.

La giurata racconta cosa è successo con Guillermo Mariotto

Il passaggio più delicato dell'intervista riguarda proprio il comportamento di Guillermo Mariotto durante la diretta. Barbara ha ricostruito l'episodio dello spruzzo di profumo, sostenendo di essersi sentita direttamente presa di mira dal giurato.

"Quello che è successo è orribile, è diventato un caso nazionale. Lui si è girato e mi ha spruzzato il profumo in faccia, cosa che aveva già fatto prima. Se senti un cattivo odore provenire da sotto o di lato, spruzzi in quella direzione. Lui invece lo ha spruzzato verso di me e dopo ha anche detto 'Se puzzi!'", ha raccontato.

Mariotto a Ballando con le Stelle

Barbara D'Urso ha poi parlato del rapporto tra Milly Carlucci e Mariotto, cercando di spiegare perché, a suo giudizio, la conduttrice potrebbe non aver compreso immediatamente la gravità dell'accaduto.

"Comprendo l'affetto di Milly Carlucci nei suoi confronti: lavorano insieme da 21 anni e lui è un personaggio istrionico. Ma c'è una differenza tra ciò che diverte e ciò che ferisce e dà un cattivo esempio. Credo che Milly sia come una madre per lui e che per questo non abbia percepito la gravità dell'accaduto".

Barbara D'Urso ha aggiunto di non voler rimproverare nulla a Carlucci, convinta che avrebbe agito diversamente se avesse compreso fino in fondo la situazione. Da Mariotto, invece, si sarebbe aspettata almeno delle scuse.

"Mi sarebbe bastato che lui si scusasse, ammettendo di avere fatto una sciocchezza. Invece, in questi giorni ha rilasciato interviste sostenendo di non doversi scusare e di non essersi riferito a me", ha aggiunto.

Barbara D'Urso chiarisce l'aut aut a Milly Carlucci

La notizia più importante arriva però quando Barbara D'Urso parla del suo futuro a Ballando con le Stelle. Dopo le indiscrezioni su un possibile addio al programma e l'ultimatum pronunciato in diretta, la conduttrice ha voluto mettere un punto alla questione: sabato sarà regolarmente seduta dietro il bancone della giuria.

"Sabato ci sarò, non ho mai pensato di lasciare la trasmissione. In diretta ero talmente arrabbiata che ho detto 'O me, o lui', ma intendevo che sarebbe dovuto uscire per permettermi di continuare a parlare con Ornella".

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso ha infatti ribadito di avere un impegno professionale e personale nei confronti del programma e della stessa Milly Carlucci. "Ho un contratto, ma soprattutto un patto con la Rai, con Ballando, con le famiglie che lo seguono e con Milly, che per tre anni ha lottato per avermi. Le sono riconoscente. Sabato sarò lì perché non bisogna mollare quando qualcuno ti umilia o ti ferisce. Tornerò con il sorriso e la gioia di esserci".

Nel corso dell'intervista, la conduttrice partenopea ha affrontato anche un altro aspetto della vicenda: il silenzio che, secondo il suo racconto, sarebbe seguito all'episodio da parte di alcune persone della produzione di Ballando con le Stelle.

"Nessuno di Ballando mi ha chiamato. Ci siamo scambiati dei messaggi con il capoautore Giancarlo De Matteis e credo che ci sentiremo questa sera", ha spiegato.

La D'Urso ha poi allargato il discorso alle dinamiche interne al programma, ricordando anche il caso dell'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani e la solidarietà che era stata riservata in quella circostanza all'ex sacerdote.

"Ballando è una famiglia e nelle famiglie i panni sporchi si lavano in casa", ha dichiarato, aggiungendo: "Una settimana fa avevano protetto uno dei componenti di quella famiglia e mi aspettavo che si stringessero un po' anche intorno a me. Mi sono sentita un pochino abbandonata, ma non voglio fare la vittima".

Anche in questo caso, Barbara D'Urso ha escluso di voler attribuire responsabilità dirette a Milly Carlucci, sostenendo che la conduttrice potrebbe non essersi resa conto della portata dell'episodio. "So che Milly ha la mia stessa sensibilità e credo che non abbia percepito quanto fosse grave quello che stava accadendo", ha concluso.

Infine, la conduttrice è tornata sulle dichiarazioni di Guillermo Mariotto relative alla presenza di topi e ai cattivi odori nel centro Rai in cui si svolgono le registrazioni e le attività televisive.

"Mariotto parla di topi in un centro Rai che ospita numerosi personaggi e trasmissioni. Non capisco perché parli di topi o di puzza. Ma anche se fosse vero, io non avrei mai detto che nel luogo in cui lavoro ci sono topi e cattivi odori", ha affermato.

Insomma, nessun passo indietro da parte di Barbara D'Urso. La conduttrice ha confermato la sua presenza nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, assicurando che tornerà in trasmissione con il sorriso, ma senza nascondere l'amarezza per quanto accaduto. Lo scontro con Mariotto, intanto, resta aperto sul piano delle dichiarazioni: le scuse che Barbara si sarebbe aspettata, almeno per il momento, non sono arrivate.