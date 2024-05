Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, svelato un dettaglio cruciale sulla serie Prime Video

Dopo i record battuti con la prima stagione, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere tornerà quest'anno con la Stagione 2 e ora è tutto pronto per l'arrivo di qualche novità, dato che le riprese sono terminate da mesi.

La serie è un prequel dei pluripremiati film del Signore degli Anelli e racconta la creazione degli Anelli del Potere da parte di Sauron e la sua caduta alle pendici del Monte Fato. La prima stagione, attualmente la serie più vista di sempre su Prime Video, ha seguito l'improbabile amicizia tra Galadriel e Halbrand, un travestimento umano adottato da Sauron dopo la sconfitta di Morgoth, e la creazione dei tre anelli elfici per prevenire il declino di quella razza.

Gli Anelli del Potere: una scena del finale di stagione

La prima stagione ha mostrato anche la creazione di Mordor e gettato i semi per la caduta di Numenor, con personaggi come Isildur ed Elrond che hanno fatto la loro comparsa nella serie. Per la seconda stagione non è stata ancora indicata una data di debutto, ma pare non manchi molto a questa notizia.

Prime Video, infatti, presenterà domani il primo trailer della nuova stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su un orario specifico o sul luogo in cui il trailer verrà proiettato. Di seguito l'annuncio dato dallo streamer.

Cosa vedremo nella Stagione 2?

Nessun dettaglio sulla seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata ufficialmente rivelata, anche se si presume che la nuova stagione mostrerà Sauron che rafforza il suo potere a Mordor e l'inizio della Guerra contro Sauron, che si sviluppa verso gli eventi mostrati all'inizio de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello.

Gli Anelli del Potere 2: l'arrivo di nuovi villain renderà la serie "più spaventosa"

Contemporaneamente, Warner ha annunciato un nuovo film della saga, The Hunt for Gollum, che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis e prodotto da Peter Jackson, regista e produttore della saga cinematografica originale.