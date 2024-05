Il Signore degli Anelli: svelati titolo e data d'uscita del nuovo film, tornano Andy Serkis e Peter Jackson

La Warner Bros. ha svelato i primi dettagli del nuovo film de Il Signore degli Anelli che sarà incentrato sul Gollum di Andy Serkis.

Il regista della trilogia originale de Il Signore degli Anelli e di quella de Lo Hobbit, Peter Jackson, e i suoi partner Fran Walsh e Philippa Boyens produrranno il film e "saranno coinvolti in ogni fase dello sviluppo", ha dichiarato l'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery David Zaslav durante una conferenza stampa.

Il progetto è attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo della sceneggiatura, che sarà curata ancora da Walsh e Boyens, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, ed "esplorerà trame che ancora non sono state narrate", all'interno del franchise, ha dichiarato Zaslav.

Le due torri: un'immagine di Gollum

Il titolo e i dettagli del nuovo Signore degli Anelli

Nel comunicato stampa, lo studio Warner Bros. ha rivelato che il titolo provvisorio del film è Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, e che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis nel suo iconico ruolo principale. Il film sarà prodotto da Ken Kamins, con Serkis e Jonathan Cavendish per The Imaginarium. La data d'uscita è fissata per il 2026.

La Warner Bros. aveva annunciato per la prima volta nel febbraio 2023 che i dirigenti dello studio Mike De Luca e Pam Abdy, appena insediati, avevano concluso un accordo per la realizzazione di "più" film basati sugli amati libri di J.R.R. Tolkien.

I progetti saranno sviluppati attraverso l'etichetta New Line Cinema. Freemode, una divisione di Embracer Group, ha concluso l'accordo per i diritti dei libri come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit nell'ambito di una manovra denominata Middle-earth Enterprises.

Il ritorno di Peter Jackson e Andy Serkis

Jackson, Walsh e Boyens hanno dichiarato: "È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis, che ha un conto in sospeso con quel fetente di Gollum! Come fan di lunga data della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e l'intero team della Warner Bros. per un'altra epica avventura!"

"Il mio tesssssoro", ha esclamato Serkis. "È arrivato il momento di avventurarmi ancora una volta nell'ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa. Con Mike e Pam, e anche il team della Warner Bros in questa missione, insieme alla WETA e alla nostra famiglia di registi in Nuova Zelanda, è davvero tutto troppo delizioso..."