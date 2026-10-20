Il Signore degli Anelli, Peter Jackson ha ottime notizie sui due prossimi film

Mentre le riprese di The Hunt for Gollum sono ormai agli sgoccioli, il progetto di Stephen Colbert, Shadows of the Past, si trova ancora nella fase di scrittura, con una storia che intreccia materiale inedito e pagine di Tolkien.

Il ritorno nella Terra di Mezzo comincia a delinearsi con maggiore precisione. Dopo la trilogia originale e i tre film dedicati a Lo Hobbit, Peter Jackson è nuovamente coinvolto nell'espansione cinematografica dell'universo creato da J.R.R. Tolkien, che nei prossimi anni si arricchirà di due nuovi lungometraggi. Il primo è The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis e atteso nelle sale il 17 dicembre 2027. Il secondo è The Lord of the Rings: Shadows of the Past, progetto legato a Stephen Colbert, che non ha ancora una data d'uscita. A fornire un aggiornamento sullo stato dei lavori è stato lo stesso Jackson. Le parole del regista chiariscono che i due film procedono a velocità differenti, ma entrambi stanno prendendo forma.

The Hunt for Gollum è alle ultime settimane di riprese

"Abbiamo The Shadow of the Past, che si trova nella fase di scrittura della sceneggiatura. The Hunt for Gollum ha quasi terminato le riprese. Credo che restino circa due settimane di lavorazione", ha spiegato Jackson. Per The Hunt for Gollum, dunque, la fine delle riprese principali sembra ormai vicina. Il film arriverà al cinema nel dicembre 2027 e racconterà una vicenda collocata prima degli eventi centrali della trilogia, recuperando un passaggio importante della storia dell'Anello che i film originali avevano necessariamente lasciato sullo sfondo.

Peter Jackson sul set de Il signore degli anelli

La trama si svilupperà infatti durante i diciassette anni che separano la festa di compleanno di Bilbo Baggins dalla partenza di Frodo dalla Contea, un intervallo temporale raccontato nei libri di Tolkien ma molto meno evidente nell'adattamento cinematografico di Jackson. In quel periodo Gandalf cerca di rintracciare Gollum, nel tentativo di impedirgli di rivelare al nemico informazioni decisive sull'Unico Anello.

Il risultato potrebbe aggiungere nuovi dettagli a una fase della vicenda finora poco esplorata sullo schermo, pur dovendo fare i conti con una storia che il pubblico conosce già. Proprio il rapporto con la trilogia originale sarà uno degli aspetti più delicati: il film dovrà ampliare il racconto senza contraddire ciò che gli spettatori hanno visto nei precedenti capitoli.

Shadows of the Past riporterà Sam, Merry e Pipino nella Terra di Mezzo

Più indietro nel percorso produttivo si trova Shadows of the Past, ancora impegnato nella stesura della sceneggiatura. Il progetto presenta una struttura narrativa particolare, perché dovrebbe combinare due linee temporali e materiali di provenienza diversa.

Sam ne Il Signore degli Anelli

Una parte del film seguirà Sam, Merry e Pipino anni dopo la conclusione degli eventi narrati ne Il ritorno del re. Si tratta di una continuazione inedita rispetto ai romanzi e alla trilogia cinematografica, destinata a esplorare ciò che accade ai personaggi dopo la fine del loro viaggio.

L'altra linea narrativa recupererà invece alcuni capitoli de La Compagnia dell'Anello che Jackson non aveva incluso nel suo adattamento. È proprio questo intreccio a rendere il progetto interessante, ma anche potenzialmente controverso: da un lato si torna a materiale scritto da Tolkien, dall'altro si introduce una prosecuzione originale della storia di personaggi amatissimi.

L'idea di aggiungere nuovi episodi a una vicenda considerata da molti una storia compiuta ha già suscitato perplessità tra i fan. Sarà quindi importante capire come la sceneggiatura riuscirà a tenere insieme il rispetto per il testo originale e la necessità di raccontare qualcosa che non sia una semplice ripetizione della trilogia.

I due progetti affrontano problemi differenti. The Hunt for Gollum può contare su una collocazione temporale già definita nei libri, mentre Shadows of the Past dovrà trovare un equilibrio più complesso tra episodi rimasti fuori dai film e sviluppi narrativi nuovi.

In entrambi i casi, la presenza di Peter Jackson rappresenta un collegamento importante con la trilogia che ha portato la Terra di Mezzo sul grande schermo nei primi anni Duemila. Resta da vedere quanto questa continuità sarà sufficiente a convincere anche gli spettatori più scettici, soprattutto davanti a una saga che molti considerano già conclusa in modo soddisfacente.

Per il momento, le informazioni più concrete riguardano la produzione: The Hunt for Gollum è vicino alla fine delle riprese e ha già una data d'uscita, mentre Shadows of the Past deve ancora completare la sceneggiatura. Per conoscere davvero la direzione del nuovo capitolo firmato da Stephen Colbert bisognerà quindi attendere ulteriori dettagli sulla storia e sul cast.