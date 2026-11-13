Il Signore degli Anelli, il ritorno emozionante di Elijah Wood dopo 14 anni: "Un salto indietro nel tempo"

L'attore racconta il ritorno nella Terra di Mezzo con The Hunt for Gollum, il nuovo film diretto da Andy Serkis: ritrovare il costume e i dettagli del personaggio ha riattivato ricordi e gesti familiari, mentre l'accoglienza della troupe gli ha riservato una sorpresa inaspettata.

Per Elijah Wood tornare a vestire i panni di Frodo Baggins è stato come riaprire una porta rimasta chiusa per anni e ritrovarsi, quasi senza accorgersene, esattamente nello stesso posto. A più di un quarto di secolo dalle riprese della trilogia di Peter Jackson, l'attore è di nuovo nella Terra di Mezzo con The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, il film diretto da Andy Serkis che riporterà sul grande schermo alcuni dei volti più amati della saga.

Ritrovare Frodo attraverso la memoria del corpo

Elijah Wood ha raccontato questa esperienza durante le interviste per la première della quarta e ultima stagione di Yellowjackets, soffermandosi soprattutto sulle sensazioni provate una volta tornato sul set. "È stato bellissimo. Sembrava che non fosse passato nemmeno un giorno", ha spiegato a Deadline. "Era come fare un salto indietro nel tempo. Abbassavo lo sguardo e ritrovavo quella specie di memoria muscolare: conoscevo già quei piedi, sapevo com'era indossare quei vestiti. È una sensazione incredibile, quasi capace di trasportarti altrove. All'improvviso sono passati 27 anni e tu sei di nuovo lì. È stato davvero speciale".

Elijah Wood accanto a Sean Astin in una scena

Il ritorno di Wood non sarà soltanto una comparsata nostalgica. The Hunt for Gollum è ambientato prima degli eventi de La Compagnia dell'Anello e ricostruisce una parte della storia che precede la missione di Frodo: la caccia di Gollum a Bilbo Baggins, nel tentativo di recuperare l'Anello, e le successive indagini di Gandalf e Aragorn.

Dopo gli eventi raccontati ne Lo Hobbit, Gollum trascorre anni alla ricerca del suo "tesoro". La creatura viene infine catturata e torturata da Sauron, che vuole scoprire dove si trovi l'Anello. Una volta riuscito a fuggire, Gollum diventa a sua volta un obiettivo: Gandalf e Aragorn devono rintracciarlo per ottenere informazioni sulla ricomparsa del Signore Oscuro.

È in questo contesto che si inserisce il ritorno di Frodo, insieme a quello di altri interpreti storici. Ian McKellen riprenderà il ruolo di Gandalf, mentre Lee Pace tornerà a interpretare il re degli Elfi Thranduil. Andy Serkis, già indimenticabile Gollum nella trilogia originale, sarà nuovamente protagonista davanti alla macchina da presa e dirigerà il progetto.

Una nuova generazione cresciuta con Il Signore degli Anelli

C'è stato però un aspetto del ritorno che Wood non aveva previsto. Sul set di The Hunt for Gollum ha incontrato una troupe composta in larga parte da persone più giovani, cresciute guardando proprio quei film che lui e i suoi colleghi avevano realizzato tanti anni prima. "Una cosa che non avevo messo in conto è che, a distanza di così tanto tempo, la troupe è composta soprattutto da persone più giovani, che sono cresciute con questi film", ha raccontato. "È un elemento a cui non avevo proprio pensato. C'è una sorta di reverenza nei confronti di quelle pellicole. Certo, anche noi le rispettiamo: siamo quelli che le hanno realizzate. Ma vedere quanto significhino per gli altri è stato sorprendente".

Elijah Wood sul set come Frodo

L'attore ha ricordato in particolare la reazione suscitata dall'arrivo di Gandalf sul set. Per molti membri della squadra, incontrare il personaggio interpretato da McKellen dal vivo ha rappresentato un momento quasi solenne, dopo anni trascorsi a guardarlo sullo schermo.

Una prospettiva diversa da quella di chi aveva partecipato alla nascita della trilogia, e che ha permesso a Elijah Wood di misurare ancora una volta quanto profondamente Il Signore degli Anelli sia entrato nell'immaginario di una nuova generazione. Lui e gli altri attori conoscono bene il valore di quei film, ma assistere all'entusiasmo di chi li ha scoperti da spettatore, molto tempo dopo la loro uscita, è stata una sorpresa.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027.