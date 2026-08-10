Il Signore degli Anelli, reunion a sorpresa per Frodo, Sam, Merry e Pipino: "25 anni dopo siamo tutti uguali"

Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan e Billy Boyd si sono ritrovati a cena per "una fantastica serata di conversazione". L'amicizia tra i quattro "hobbit" è ancora una delle cose più belle della trilogia di Peter Jackson.

A più di vent'anni dalla conclusione della trilogia de Il Signore degli Anelli, basta uno scatto per riaccendere la magia e catapultare i fan dritti nella Terra di Mezzo. Quattro amatissimi protagonisti dell'epopea di Peter Jackson si sono ritrovati per una serata insieme, condividendo sui social foto e messaggi che hanno immediatamente fatto esplodere la nostalgia.

Il tempismo è quasi perfetto: con Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum in arrivo, il ritorno del franchise sul grande schermo è ormai sempre più vicino.

Il Signore degli Anelli, gli Hobbit tornano allo stesso tavolo

Gli Hobbit ne Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

Sabato 8 agosto Sean Astin, Elijah Wood, Dominic Monaghan e Billy Boyd si sono ritrovati al ristorante La Royal di Cambridge, in Massachusetts, confermando ancora una volta la loro grande amicizia, rimasta solida nel tempo nonostante gli anni trascorsi dalla fine delle riprese. Per il pubblico sono ancora Sam, Frodo, Merry e Pipino, i quattro Hobbit che tra il 2001 e il 2003 hanno attraversato la Terra di Mezzo nella trilogia diretta da Peter Jackson.

A pubblicare uno dei primi scatti è stato Sean Astin, oggi 55enne, che ha accompagnato la foto con una didascalia semplice ed efficace: "La banda è al completo". Nell'immagine, i quattro attori sono seduti insieme a un tavolo, intenti a consultare il menu e immersi in un'atmosfera decisamente più rilassata, lontana anni luce dalle epiche battaglie contro Sauron.

Qualche ora dopo è arrivato anche il contributo di Dominic Monaghan. L'attore ha condiviso un selfie più scherzoso - come suo solito - reso ancora più divertente dalla coppia seduta alle loro spalle, finita perfettamente nell'inquadratura.

"Quattro Mezzuomini. Tre cocktail. Due dessert. Una grande serata di conversazione. Altro in arrivo", ha scritto Monaghan, aggiungendo anche un ironico ringraziamento ai due involontari photobomber.

Proprio quel "altro in arrivo" ha subito fatto drizzare le antenne agli appassionati. Per ora non esistono indicazioni che la cena fosse legata a un progetto professionale, ma il momento scelto per questa reunion rende facile fantasticare.

"Benedetti dall'invecchiamento lento": Frodo, Sam, Merry e Pipino sono sempre gli stessi

Il loro tour è proseguito anche al FanExpo di Chicago, dove i quattro si sono fatti un selfie con un uomo-patata che portava in mano un cartello che riportava la famosa frase di Sam Gamgee ne Il Signore degli Anelli: Le due torri: "Patate! Bollite, schiacciate, messe in uno stufato".

E Dominic Monaghan coglie l'occasione per sottolineare che loro sono sempre i più giovani (o giovanili). Il tempo in effetti non sembra essere passato e lui lo scrive nero su bianco: "Direi che, rispetto a qualsiasi altro gruppo di persone che si vede nelle foto di 25 anni fa, noi sembriamo quasi esattamente gli stessi. Tutti e quattro siamo stati benedetti da un invecchiamento lento!".

In attesa di La caccia a Gollum, di Andy Serkis

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis e previsto nelle sale per dicembre 2027, è il nuovo capitolo cinematografico della saga. Il film si collocherà cronologicamente tra gli eventi raccontati ne Lo Hobbit e quelli della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Serkis ha spiegato che il progetto approfondirà soprattutto la storia e la psicologia di Gollum, ma ruoterà anche attorno ai sospetti di Gandalf sulla vera natura dell'anello posseduto da Bilbo. Il regista ha anticipato inoltre che la caccia si svilupperà su "due dimensioni differenti", evitando però di entrare nei dettagli.

Nel cast sono attesi diversi ritorni importanti. Elijah Wood vestirà nuovamente i panni di Frodo, ruolo già ripreso brevemente nel 2012 in Lo Hobbit: un viaggio inaspettato. Con lui torneranno anche Ian McKellen come Gandalf e Lee Pace come Thranduil.