Shrinking: la serie con Harrison Ford e Jason Segel ottiene il rinnovo per la stagione 4

La comedy, che sta per tornare con gli episodi inediti del terzo capitolo della storia, ha ottenuto il via libera alla produzione della nuova stagione.

Shrinking, la comedy targata Apple TV con star Jason Segel e Harrison Ford, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 4.

Il terzo capitolo della storia arriverà tra poche ore sugli schermi della piattaforma di streaming e si concluderà con la puntata che debutterà l'8 aprile.

Cosa racconterà la stagione 3

Nel cast di Shrinking ci sono, oltre a Jason Segel e Harrison Ford, anche Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Nella terza stagione la trama ruoterà intorno al tema di andare avanti con la propria vita. Jimmy (Segel) cercherà infatti di compiere dei passi in avanti, non solo per sé stesso, ma anche per i suoi colleghi Paul Rhoades (Ford), Gaby (Williams) e l'intero gruppo di vicini, pazienti e amici.

Tra le guest star ci saranno poi Brett Goldstein, Damon Wayans Jr, Wendie Malick, Cobie Smulders, Jeff Daniels, Michael J. Fox (che appare nel trailer in una scena molto divertente in cui ironizza sul Parkinson), Candice Bergen, Sherry Cola e Isabella Gomez.

Cosa racconta la serie Apple TV

Shrinking, di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 2, segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

La serie è prodotta per Apple TV da Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley sono i produttori esecutivi.