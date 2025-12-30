Shrinking 3: Michael J. Fox ironizza sul Parkinson nel trailer

La star del cult Ritorno al futuro farà parte del cast dei nuovi episodi dello show targato Apple TV con protagonisti Harrison Ford e Jason Segel.

Il 28 gennaio arriverà sugli schermi di Apple TV la stagione 3 della serie Shrinking e, nell'attesa, è stato condiviso il trailer che regala qualche anticipazione relativa al ritorno sugli schermi di Michael J. Fox.

Il progetto televisivo è stato creato da Bill Lawrence e Brett Goldstein in collaborazione con Jason Segel, coinvolto anche come protagonista.

Cosa mostra il trailer dei nuovi episodi

La terza stagione di Shrinking sarà composta da 11 episodi e si concluderà l'8 aprile.

Nel cast torneranno i protagonisti Jason Segel e Harrison Ford, oltre a Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley.

Nel trailer dei nuovi episodi si assiste al ritorno del Dottor Paul Rhoades, mentre Jimmy è un po' in crisi a causa del fatto che la figlia sta per andare all'università.

Il personaggio di Jason Segel, inoltre, potrebbe iniziare una nuova storia d'amore con Sofi, un nuovo personaggio interpretato da Cobie Smulders, regalando così agli spettatori una mini reunion di E alla fine arriva mamma.

Michael J. Fox viene poi ritratto mentre è in una sala di aspetto seduto accanto a Rhoades, a cui chiede il motivo per cui si trova lì. Paul risponde 'Parkinson. Tu?', ricevendo come risposta un ironico 'Solo un taglio di capelli'.

Ecco il trailer:

Cosa racconta la serie Apple TV

Shrinking, di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 2, segue le vicende del terapeuta Jimmy (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Tra le guest star della nuova stagione ci saranno Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick e Cobie Smulders, insieme alle new entry Jeff Daniels e il pluripremiato attivista Michael J. Fox.

La serie è prodotta per Apple TV da Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno un accordo globale, e dalla Doozer Productions di Lawrence. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan, Ashley Nicole Black e Bill Posley sono i produttori esecutivi.