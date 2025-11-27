Shrek 5: svelati gli attori che daranno voce ai figli dell'amato orco verde

Il nuovo lungometraggio animato debutterà nelle sale nell'estate 2027 e, nell'attesa, DreamWorks ha condiviso un aggiornamento.

DreamWorks Animation ha annunciato chi darà voce ai figli di Shrek nel capitolo 5 del franchise animato che debutterà nelle sale americane il 30 giugno 2027.

Il nuovo lungometraggio che riporterà sul grande schermo gli amati personaggi del franchise potrà contare sull'arrivo di nuove star, tra cui Zendaya.

Il cast di Shrek 5

Marcello Hernandez e Skyler Gisondo, come confermato da Variety, daranno voce a Fergus e Farkle, i figli di Shrek e Fiona.

Gli spettatori conoscono le new entry nel cast di Shrek 5, la cui uscita è stata recentemente posticipata, grazie all'impegno di Hernandez in Saturday Night Live e di Gisondo in Superman, il film diretto da James Gunn in cui ha avuto la parte di Jimmy Olsen.

Tra le star coinvolte nel quinto capitolo del franchise animato c'erano già Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz nei panni di Shrek, Ciuchino e Fiona.

Zendaya sarà invece l'interprete di Felicia, la figlia di Shrek e Fiona.

Chi realizzerà il lungometraggio

Alla regia del film ci saranno Conrad Vernon, che ha già firmato Shrek 2 ed è voce di Gingy nei lungometraggi, e Walt Dohrn, coinvolto nel franchise come autore e artista fin dal secondo capitolo della storia, oltre a essere voce di Rumpelstilskin. Brad Ableson avrà l'incarico di co-regista.

Nel team della produzione, invece, ci saranno Chris Meledandri Gina Shay.

Per ora non è ancora stata svelata la trama ufficiale del prossimo film dedicato alle avventure dell'orco verde, della simpatica principessa e del loro amico Ciuchino. Ovviamente nella storia saranno coinvolti i tre figli dei protagonisti e il primo video promozionale che era stato condiviso online mostrava Felicia mentre reagiva in modo esilarante ad alcune foto che ritraevano il padre, probabilmente realizzate dal suo amico Pinocchio.