Shrek 5, non ci sono buone notizie: il quinto film è stato rinviato ancora una volta

Universal e DreamWorks aggiornano il calendario del ritorno dell'orco più amato del grande schermo, confermando cast e regia già annunciati.

Il tanto atteso Shrek 5 subirà un nuovo slittamento: Universal e DreamWorks Animation hanno deciso di posticipare l'uscita al 30 giugno 2027, spostandola di diversi mesi rispetto alla data inizialmente prevista. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 23 dicembre 2026, ma la concorrenza agguerrita prevista per quel periodo ha spinto i produttori a puntare sulla stagione estiva, tradizionalmente favorevole ai grandi titoli d'animazione.

Il secondo rinvio per Shrek 5

Questa non è la prima volta che il film cambia calendario. In origine, la release era stata fissata per il 1° luglio 2026, ma già all'inizio di quest'anno era stata annunciata una prima posticipazione. Ora il nuovo capitolo, a distanza di oltre dieci anni da Shrek e vissero felici e contenti e contenti, dovrà attendere ancora prima di fare il suo debutto sul grande schermo.

I personaggi di Shrek

La regia sarà affidata a Conrad Vernon e Walt Dohrn, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael McCullers. I fan ritroveranno le voci storiche di Mike Myers nei panni dell'orco verde, Eddie Murphy in quelli del vulcanico Ciuchino e Cameron Diaz come Principessa Fiona.

L'arrivo di un nuovo personaggio

Accanto ai protagonisti storici, farà il suo ingresso Zendaya, che presterà la voce a Felicia, la figlia adolescente di Shrek e Fiona. Nella saga, i due avevano già avuto tre gemelli - introdotti in Shrek Terzo nel 2007 - ma non è ancora chiaro se anche gli altri due figli avranno un ruolo centrale in questa nuova avventura, né chi potrebbe interpretarli.

Una scena di Shrek 2

Al momento, i dettagli sulla storia restano segreti. Universal e DreamWorks non hanno rilasciato anticipazioni significative, lasciando che le ipotesi dei fan alimentino l'attesa. Una cosa, però, sembra certa: Shrek 5 cercherà di riportare in scena l'umorismo irriverente e il cuore della saga che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.