Shrek va oltre Shrek: Ciuchino avrà un film tutto suo, in arrivo uno spin-off con Eddie Murphy

Per oltre vent'anni è stato il compagno di viaggio instancabile di Shrek, il personaggio capace di riempire ogni silenzio con una battuta e di conquistare il pubblico con il suo entusiasmo incontenibile. Ora, dopo aver vissuto sempre all'ombra dell'orco più famoso del cinema, Ciuchino è pronto a diventare protagonista assoluto.

Un prequel dedicato alla nascita del personaggio

Universal e DreamWorks Animation hanno annunciato Donkey, il primo lungometraggio interamente dedicato all'asino chiacchierone della saga di Shrek. Il film arriverà nelle sale il 30 giugno 2028 e sarà costruito come un vero e proprio racconto delle origini del personaggio.

Eddie Murphy è il doppiatore di Ciuchino

A prestargli ancora una volta la voce sarà Eddie Murphy, che tornerà così a interpretare uno dei ruoli più amati della sua carriera.

A differenza degli spin-off dedicati al Gatto con gli Stivali, il nuovo progetto non seguirà le avventure di Ciuchino dopo gli eventi della saga principale. Il film sarà infatti un prequel, pensato per raccontare come un semplice asino sia diventato il protagonista che il pubblico ha imparato a conoscere fin dal primo Shrek.

Per il momento DreamWorks mantiene il massimo riserbo sulla trama, ma l'idea lascia intuire che verranno finalmente esplorati molti dei misteri che circondano il personaggio. Come è finito nel regno di Molto Molto Lontano? Perché è in grado di parlare? E quale vita conduceva prima di incrociare il cammino di Shrek? Domande rimaste senza risposta per oltre vent'anni che potrebbero finalmente trovare spazio in questo nuovo capitolo.

Il futuro del franchise

Alla regia ci sarà Charlie Bean, già conosciuto per The Lego Ninjago Movie e per il remake live-action di Lilli e il vagabondo. La produzione sarà affidata a Rebecca Huntley, che negli ultimi anni ha lavorato su alcuni dei maggiori successi DreamWorks come Kung Fu Panda 4, Troppo Cattivi e altri importanti progetti dello studio.

Shrek 5: un frame dal film

Accanto a Bean lavorerà anche il co-regista Matt Flynn, storyboard artist che negli ultimi anni ha contribuito alla realizzazione di film particolarmente apprezzati come Il robot selvaggio, Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio e Troppo Cattivi 2.

L'universo della saga entrerà in una nuova fase già nel 2027, quando uscirà Shrek 5, primo capitolo inedito dopo molti anni di pausa.

Il film riporterà sul grande schermo il trio storico composto da Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, rispettivamente di nuovo nei ruoli di Shrek, Donkey e Fiona. Tra le principali novità del cast ci sarà anche Zendaya, entrata ufficialmente a far parte del franchise in un ruolo ancora avvolto dal mistero.

La regia sarà invece affidata a due veterani della serie, Conrad Vernon e Walt Dohrn, già coinvolti nei capitoli precedenti.

L'annuncio di Donkey conferma quanto DreamWorks continui a credere nel potenziale commerciale della saga. Nato nel 2001, Shrek ha rivoluzionato il cinema d'animazione con il suo umorismo irriverente, la parodia delle fiabe classiche e personaggi diventati immediatamente iconici. Il primo film incassò quasi 500 milioni di dollari nel mondo e conquistò il primo Oscar della storia assegnato al Miglior film d'animazione.

Negli anni successivi il franchise si è espanso con tre sequel e due spin-off dedicati al Gatto con gli Stivali, superando complessivamente i 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

Con Shrek 5 ormai alle porte e Donkey già programmato per il 2028, DreamWorks sembra intenzionata ad aprire una nuova fase del suo universo narrativo, puntando questa volta su uno dei personaggi più amati e riconoscibili della serie. Dopo aver passato una vita a rubare la scena con una battuta dietro l'altra, per Ciuchino è finalmente arrivato il momento di raccontare la propria storia.