Eddie Murphy è pronto per il reboot di una saga comica famosissima: "Vi dico solo che..."

A pochi giorni dall'uscita delle prime notizie, il ritorno di Eddie Murphy nei panni di personaggi iconici si arricchisce di un nuovo tassello: sarà lui il volto del prossimo Ispettore Clouseau. Dopo Shrek 5 e un biopic su George Clinton, Murphy punta alla rilettura di un classico della commedia, La Pantera Rosa, con il suo stile inconfondibile.

Un Clouseau "funkadelico": la nuova pantera secondo Murphy

Il detective più maldestro della storia del cinema è pronto a tornare, ma stavolta con una voce diversa, quella di Eddie Murphy. In un'intervista a Today, l'attore ha rivelato il suo prossimo progetto: "Sarò l'ispettore Clouseau nella prossima Pantera Rosa".

Un ritratto di Eddie Murphy

Dopo aver dato voce a Ciuchino per Shrek 5 e aver annunciato un film biografico dedicato al guru del funk George Clinton, Murphy si rimette nei panni - o forse meglio dire nelle scarpe inadeguate - di un'icona slapstick. Alla domanda se il suo Clouseau sarà francese, come da tradizione, Murphy ha risposto con una punta di provocazione: "Beh, deve esserlo. Ma potrebbe anche essere haitiano. Vi dico solo che è nero. Sicuro."

Un'eredità brillante da reinventare

Il personaggio dell'Ispettore Jacques Clouseau è nato nel 1963 con il volto indimenticabile di Peter Sellers, diventando rapidamente il cuore comico della saga cinematografica de La pantera rosa. Una serie che si è sempre mossa tra il giallo e la commedia demenziale, con Clouseau costantemente alle prese con un misterioso diamante rosa, chiamato appunto "Pink Panther" per una strana sfumatura al suo interno.

Una scena iconica con Eddie Murphy

Undici i film prodotti finora, l'ultimo dei quali risale al 2009, con Steve Martin nel ruolo principale. Ora, a distanza di oltre quindici anni dall'ultima apparizione, si prepara una nuova incarnazione del franchise, destinata a parlare un linguaggio più attuale, multiculturale e dichiaratamente pop.

La scelta di Murphy come protagonista segna un ritorno alla commedia brillante ma con uno sguardo contemporaneo, capace di giocare con le identità senza rinunciare al rispetto per l'originale. Un'operazione rischiosa? Forse. Ma se c'è qualcuno in grado di trasformare l'arte della gaffe in oro puro, è proprio lui.