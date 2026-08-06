The Mandalorian torna su Disney+ a settembre ma non come ve lo aspettate

Il viaggio di Din Djarin e Grogu non si è ancora concluso, nonostante la delusione al botteghino di The Mandalorian and Grogu. Dopo il passaggio sul grande schermo, infatti, i due amatissimi protagonisti sono pronti a rientrare nel catalogo di Disney+ già nel mese di settembre. Chi sperava nell'annuncio a sorpresa della quarta stagione, però, dovrà ridimensionare le aspettative: il nuovo progetto appartiene infatti all'universo animato LEGO.

Lo speciale, intitolato LEGO Star Wars: The Mandalorian, arriverà sulla piattaforma il 2 settembre 2026. Sarà il primo contenuto distribuito in streaming con Din e Grogu dopo l'uscita del film, la cui data di debutto su Disney+ non è stata ancora comunicata.

The Mandalorian torna su Disney+ in versione LEGO

Grogu in una scena di The Mandalorian

Disney e Lucasfilm non hanno ancora svelato tutti i dettagli dello speciale LEGO Star Wars: The Mandalorian, ma le prime anticipazioni bastano già a far salire l'hype tra i fan della saga. La locandina promozionale ricrea l'iconico primo incontro - ovviamente in versione mattoncini - tra il Mandaloriano e il piccolo Grogu: una scena cult della prima stagione che qui torna con un irresistibile tocco LEGO.

La sinossi ufficiale parla chiaro: lo speciale "celebrerà le storie e i personaggi preferiti" delle tre stagioni di The Mandalorian. Più che una nuova avventura, quindi, sembra una divertente e super ironica carrellata dei momenti più amati della serie, rivisitati con lo spirito scanzonato tipico del mondo LEGO.

E infatti, come da tradizione per le produzioni LEGO ambientate nella galassia di Star Wars, anche qui il tono sarà leggero, ironico e super family-friendly. Le epiche battaglie, le fughe a tutta velocità nello spazio e gli incontri con i personaggi più iconici potrebbero trasformarsi in sketch esilaranti e gag a ripetizione, senza però perdere quel legame tenerissimo tra Din Djarin e Grogu che ha conquistato tutti.

Un primo assaggio dello speciale è atteso al D23 Expo del 15 agosto, dove potrebbero arrivare nuove informazioni su durata, doppiatori e su quali momenti della serie verranno "ricostruiti" in versione mattoncini.

Quale futuro attende Din Djarin e Grogu?

The Mandalorian e Grogu

Il momento per il franchise non è dei più semplici. The Mandalorian and Grogu, pensato come il grande ritorno cinematografico di Star Wars dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, non avrebbe centrato del tutto le aspettative, con risultati al botteghino più tiepidi del previsto. Secondo le stime della stampa statunitense, il film avrebbe addirittura accumulato perdite vicine ai 65 milioni di dollari, tra produzione e promozione.

Sul fronte TV, il silenzio sulla quarta stagione di The Mandalorian continua a farsi sentire: Lucasfilm non ha ancora confermato nulla. E anche sul versante cinema l'orizzonte sembra spostarsi altrove, con la galassia che guarda sempre più verso nuove direzioni. Dopo Starfighter con Ryan Gosling, atteso nel 2027, l'attenzione dello studio dovrebbe tornare a concentrarsi sui Jedi, tra progetti come New Jedi Order, Dawn of the Jedi e la trilogia firmata da Simon Kinberg.

Eppure, in mezzo a questo scenario un po' incerto, la collaborazione con LEGO arriva come una ventata d'aria fresca. Din Djarin e Grogu restano due icone amatissime dell'universo Star Wars, e Disney sembra tutt'altro che intenzionata a lasciarli nell'ombra. Lo speciale LEGO del 2 settembre sarà quindi solo un divertente intermezzo... oppure il primo, piccolo indizio di nuove avventure all'orizzonte?