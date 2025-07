Shrek si espande: in arrivo lo spin-off su Ciuchino doppiato da Eddie Murphy

Dopo Shrek 5, il franchise DreamWorks è destinato a non fermarsi. In attesa di vedere le nuove avventure con la figlia adolescente di Shrek, interpretata da Zendaya, un personaggio secondario molto amato tornerà in un film a lui interamente dedicato.

A rivelare la prossima produzione di un film su Ciuchino è stato il suo illustre doppiatore Eddie Murphy, che ha indicato nel mese di settembre il periodo in cui inizieranno i lavori.

L'universo di Shrek tornerà con lo spin-off su Ciuchino

Eddie Murphy ha dichiarato che il lavoro su su Shrek non è ancora terminato: "Stiamo ancora registrando le voci. Siamo ancora in sala di doppiaggio, e letteralmente stiamo ancora lavorando su Shrek. A settembre iniziamo con Ciuchino, stiamo facendo un film su Ciuchino, e quello uscirà tra tre anni, ma siamo già a due anni di lavoro su Shrek 5. Ancora in sala e pronti a iniziare Ciuchino a settembre".

I personaggi principali di Shrek

La star di Beverly Hills Cop ha spiegato che si tratterà di un film e non di una serie tv: "Ciuchino avrà un film come il Gatto con gli Stivali, sarà un film tutto suo, con la sua storia, la moglie drago e i suoi figli mezzi-drago e mezzi-ciuchini. Hanno scritto una storia divertente. Iniziamo a lavorarci a settembre".

Ciuchino sulla scia di Il Gatto con gli Stivali

Lo spin-off su Ciuchino cercherà di replicare il grande successo ottenuto da Il Gatto con gli Stivali. Dopo l'ottimo risultato al box-office del film del 2011 con 555 milioni di dollari incassati, ad impressionare il pubblico è stato il sequel del 2022 con la sua animazione stilizzata.

Ciuchino è dal primo film uno dei personaggi cruciali di Shrek e uno spin-off interamente dedicato al personaggio era una delle richieste più assidue dei fan, che da tempo volevano un racconto cinematografico sulla vita del fedele amico dell'orco DreamWorks.