KPop Demon Hunters farà diventare realtà uno spin-off di Shrek tanto invocato?

Dopo il successo planetario del film animato Netflix, le due autrici hanno confermato di aver sviluppato una storia con al centro il temibile e buffo villain di Shrek e ora i fan vogliono vederlo

Danya Jimenez e Hannah McMechan, le sceneggiatrici di KPop Demon Hunters, hanno suscitato un rinnovato interesse per la serie di Shrek sviluppando un film su Lord Farquaad per la DreamWorks.

Man mano che la notizia del progetto mai realizzato si è diffusa, i fan hanno esortato la Universal a realizzare il film. Sebbene i dettagli sulla trama e la data di uscita rimangano segreti, questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di Shrek.

L'Hollywood Reporter ha confermato che Jimenez e McMechan hanno scritto il film su Lord Farquaad durante la loro serie di progetti successivi al successo di KPop Demon Hunters. Il duo ha anche co-sceneggiato un film biografico su Cheech & Chong per Hidden Pictures e attualmente sta scrivendo la sceneggiatura del remake di Tim Burton di Attack of the Fifty-Foot Woman.

Lord Farquaad in Shrek

La reazione dei fan al film su Lord Farquaad

Le reazioni dei fan alla notizia sul progetto sono state immediate e per lo più entusiastiche. "La DreamWorks sta correndo di nuovo dei rischi... Sono allo stesso tempo eccitato e terrorizzato", ha scritto un utente su X.

Un altro ha ipotizzato: "Sarebbe esilarante se fosse lui il cattivo di Shrek 5. Immaginate di pensare che fosse morto e invece ritorna". Un terzo commento recitava semplicemente: "Dio, fa' che questo accada!". Altri fan hanno anche ipotizzato che il film potrebbe essere un prequel, dato il destino di Farquaad nel film originale Shrek.

La DreamWorks non ha ancora rilasciato ulteriori informazioni sul progetto. Lo studio aveva precedentemente anticipato l'uscita di Shrek 5 per il 23 dicembre 2026, continuando a rinnovare l'interesse per il franchise.

KPop Demon Hunters: le protagoniste del film

Quando arriverà KPop Demon Hunters 2?

Netflix e Sony hanno stretto l'accordo necessario a realizzare il nuovo film animato che, secondo Bloomberg, potrebbe arrivare sugli schermi addirittura nel 2029. Tra il primo e il secondo film con al centro le Huntr/x potrebbero quindi passare ben 4 anni, anche se il successo ottenuto in streaming potrebbe convincere i produttori ad accelerare i tempi.

La popolarità ottenuta su Netflix, inoltre, ha portato alla distribuzione nei cinema in una versione karaoke nei mesi di agosto e ottobre, incassando in estate circa 18 milioni di dollari e nel recente weekend di Halloween altri 6 milioni di dollari.