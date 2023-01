Eddie Murphy vuole Shrek 5 e un film su Ciuchino: "Il Gatto con gli Stivali non è altrettanto divertente"

Eddie Murphy uno di noi. Volete Shrek 5? Volete uno spin-off su Ciuchino? Anche la voce originale del simpaticissimo somarello nella saga animata targata DreamWorks. Altro che Il Gatto con gli Stivali!

L'attore di You People Eddie Murphy, durante una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Netflix, è tornato a parlare di Shrek e delle possibilità di vedere nuovi prodotti legati al celebre franchise d'animazione, a partire da un film su Ciuchino.

"Avremo mai uno Shrek 5? È qualcosa che ti piacerebbe rivisitare?" chiede l'intervistatrice di eTalk.

"Assolutamente sì" risponde l'attore "Se mi proponessero di realizzare un altro film di Shrek, lo farei in due secondi!".

E non solo un sequel di Shrek!

"Adoro Ciuchino. E sapete, hanno fatto i film de Il Gatto con Gli Stivali, ma non facevo che pensare 'Avrebbero dovuto fare un film su Ciuchino'".

"Ciuchino è più divertente del Gatto!" continua "Voglio dire, adoro il Gatto con gli Stivali, ma non è così divertente come Ciuchino!".

Tutto dipende, però, dai piani alti... "Dovete chiedere a DreamWorks Animation. Devono essere loro a volerlo fare".

Lui, nel caso, accetterebbe in un batter d'occhio, ci tiene a ribadire: "DreamWorks, se volete farlo, chiamatemi! Sono pronto, sono qui seduto in attesa di tornare a doppiare Ciuchino!".

E voi, siete d'accordo? Vorreste un nuovo film di Shrek o uno spin-off su Ciuchino? E chi è più divertente, Ciuchino o Il gatto con gli stivali?