Shining: Jim Carrey si sostituisce a Jack Nicholson nel secondo video deepfake

Il secondo video deepfake di Shining in cui Jim Carrey viene sostituito digitalmente a Jack Nicholson! è un'altra dimostrazione di quanto possa essere affascinante e spaventosamente inquietante questa tecnica.

Dopo che il primo video deepfake di Shining con Jim Carrey al posto di Jack Nicholson è diventato virale, arriva un secondo video, come promesso dall'utente Youtube Ctrl Shift Face. Anche stavolta il viso di Jim Carrey sostituisce in modo credibile quello di Jack Nicholson in una delle scene più celebri di Shining, quella in cui Jack Torrance sorprende sua moglie nella sala in cui egli lavora, e lei, terrorizzata, stringe a sé una mazza da baseball, mentre lui le si avvicina minacciosamente. Jack è furente e fa paura, Wendy piange ed ha paura di quello che è diventato suo marito.

Come abbiamo spiegato anche nei giorni scorsi si tratta di un video realizzato con tecnica deepfake, utilizzata per sovrapporre immagini o video esistenti su altre immagini o video, con effetti sorprendentemente realistici, tanto che la suddetta è considerata controversa perché viene utilizzata anche per realizzare falsi video pornografici di attrici o fake news.

Per quanto riguarda Shining, il 31 ottobre arriverà nelle sale Doctor Sleep, adattamento cinematografico del sequel del romanzo di Stephen King in cui ritroveremo Danny Torrance, ormai adulto che vaga per gli States cercando di convivere con l'alcolismo ereditato dal padre e gli orrori vissuti quando era piccolo nell'Overlook Hotel.