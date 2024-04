Shining: un incendio ha rischiato di danneggiare l'albergo diventato l'Overlook hotel nel film di Kubrick

Il famoso hotel dell'Oregon utilizzato da Stanley Kubrick per le riprese di Shining è stato avvolto dalle fiamme nella giornata di giovedì.

Il Timberline Lodge, che nel film cult è l'Overlook Hotel, ha per fortuna subito dei danni minimi a causa dell'incendio, in particolare al tetto e nel solaio, ma il pronto intervento dei pompieri ha salvato gli spazi interni della storica struttura.

L'incidente avvenuto in Oregon

Una delle sale dell'Overlook Hotel nel film Shining

Secondo quanto riportato dai siti americani, nella serata di giovedì, gli ospiti che alloggiavano nella struttura resa famosa da Shining hanno dovuto essere evacuati mentre intervenivano i vigili di fuoco di Hoodland, Gresham ed Estacada per provare a domare rapidamente le fiamme. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita e, intorno alle 11 di sera, l'incendio era stato domato riuscendo a preservare nel migliore dei modi l'iconico edificio.

I mobili e alcune opere d'arte sono state inoltre rimosse per evitare che venissero rovinate dall'acqua utilizzata per affrontare l'incendio.

Lo staff del Timberline Lodge ha confermato che all'interno della struttura ci sono stati danni minimi, non essendosi diffuso il fumo e nemmeno il fuoco. John Burton, responsabile del marketing, ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei vigili del fuoco, sottolineando che il vento ha reso difficile la situazione, ma che le squadre del pronto intervento hanno gestito con bravura l'incidente.

La causa dell'incendio che ha rischiato di rovinare l'iconica location degli eventi ambientati nell'Overlook hotel sembra sia legata ad alcune scintille nel camino principale. Alcuni ospiti della struttura, intervistati da The Oregonian, hanno spiegato che si sono vissuti momenti di apprensione perché si tratta di un edificio storico che ha significato molto per tante persone.

Un luogo iconico

Il Timberline Lodge è chiaramente visibile nel film di Kubrick nella scena di apertura del film e in altri momenti del capolavoro del cinema, anche se la maggior parte delle riprese si sono svolte negli spazi degli Elstree Studios, nel Regno Unito. Il regista, inoltre, non ha avuto il permesso di usare la camera 217, come accade nel romanzo di Stephen King, e, per evitare di spaventare i potenziali ospiti della struttura si è deciso di inventare la stanza 237.

L'albergo, oltre a essere famoso tra gli appassionati del cinema, è famoso per essere stato inaugurato nel 1937 dal presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelet, è diventato monumento nazionale nel 1977, ed è tra i luoghi più popolari tra i turisti che arrivano in Oregon, con quasi 2 milioni di visitatori ogni anno.