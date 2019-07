Shining: Jim Carrey al posto di Jack Nicholson, il video Deepfake fa paura!

Come sarebbe Jim Carrey al posto di Jack Nicholson in Shining: il video deepfake che sostituisce un attore all'altro è davvero impressionante.

Jim Carrey in Shining... al posto di Jack Nicholson! Il risultato di questa sostituzione digitale in un video deepfake condiviso su Youtube è semplicemente impressionante.

Nel video che avete appena visto, il viso di Jim Carrey sostituisce in modo credibile quello di Jack Nicholson in una delle scene più celebri di Shining, quella in cui Jack Torrance è al lavoro in una delle grandi sale dell'Overlook Hotel, ma viene interrotto da sua moglie. Lui le chiede di non essere disturbato e il sorriso di lei lo fa imbestialire. L'espressività di Carrey si sovrappone perfettamente alla fisicità di Nicholson in un modo davvero affascinante e sconcertante insieme.

Come spiega l'utente Youtube Ctrl Shift Face si tratta di un video realizzato con tecnica deepfake che viene utilizzata per sovrapporre immagini o video esistenti su altre immagini o video, con effetti talmente realistici che la tecnica deepfake è considerata particolarmente controversa perché viene utilizzata anche per realizzare falsi video a luci rosse di celebrità, revenge porno o addirittura fake news.

Tornando a Shining, nel 2013 Stephen King, ha dato alle stampe il seguito del suo romanzo, Doctor Sleep, incentrato su Danny Torrance, ormai adulto che vaga per gli Stati Uniti cercando di convivere con l'alcolismo, eredità paterna a cui si dedica per dimenticare gli orrori vissuti da bambino. Anche di Doctor Sleep è stato realizzato un film, che uscirà nelle sale italiane il 31 ottobre.