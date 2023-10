10 libri che vale la pena leggere anche dopo aver visto il film

Ecco una lista di 10 libri imperdibili che vale la pena leggere anche dopo aver visto il film: da Non è un paese per vecchi alla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Tra i numerosi film universalmente acclamati da milioni di appassionati, è ben noto che una considerevole parte di essi consista in adattamenti di romanzi moderni e opere letterarie. Sebbene alcuni possano ritenere superfluo immergersi nella pagina scritta dopo aver gustato l'esperienza cinematografica, la lettura del libro offre spesso una dimensione più profonda e ricca rispetto a ciò che abbiamo visto sullo schermo.

Da pellicole insignite di numerosi Premi Oscar a opere letterarie intramontabili e romanzi fantasy divenuti best-seller, esiste un vero e proprio universo di storie che continua a svelare nuovi orizzonti nella sua forma originale. In questo articolo, esploreremo dieci di questi affascinanti adattamenti, dimostrando come la lettura possa arricchire ulteriormente l'esperienza cinematografica. Pronti a scoprire i legami indissolubili tra il cinema e la letteratura? Se sì, questa è l'opportunità perfetta per esplorare le profondità delle vostre storie preferite attraverso un nuovo medium.

1. The Shining

Jack Nicholson interpreta Jack Torrance in una scena leggendaria di Shining

Stephen King, è risaputo, non è mai stato un fan dell'adattamento cinematografico del 1980 di Stanley Kubrick di uno dei suoi più celebri capolavori: Shining. La versione di Kubrick apporta molti cambiamenti ai personaggi del libro (interpretati da Jack Nicholson, Shelley Duval e Danny Lloyd) e si discosta notevolmente dalle intenzioni originali dell'autore. Ecco perché leggere il romanzo dopo aver visto il film potrebbe mostrarti un universo completamente nuovo e sicuramente più autentico per quanto concerne la visione originale del noto autore statunitense.

Stephen King: i migliori romanzi che non sono stati ancora adattati per il cinema o la tv

2. Dune

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

L'adattamento del 2021 di Denis Villeneuve di Dune (l'uscita della seconda parte è prevista per marzo 2024) riesce sotto molti aspetti a fare giustizia all'influente epopea di fantascienza di Frank Herbert. Tuttavia, come accade sovente quando un film si ispira ad un complesso romanzo fantasy, la pellicola non è in grado di mostrare tutto sul grande schermo, lasciando inevitabilmente molto sulla pagina. L'epica storia di Herbert non sarà certamente una lettura veloce, ma rappresenta un classico di indiscutibile valore che merita l'attenzione dei fan.

20 film migliori dei libri da cui sono tratti

3. Lo Hobbit e la trilogia de Il Signore degli Anelli

Viggo Mortensen, nei panni di Aragorn, brandisce Anduril, la spada che fu spezzata ed è stata riforgiata per l'erede di Isildur.

I romanzi di J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit e la trilogia de Il Signore degli Anelli sono considerati ancora oggi come alcune delle migliori imprese letterarie di tutti i tempi: negli anni 2000, questi titoli dalla bellezza intramontabile sono stati trasformati in due famosissime trilogie cinematografiche dal grande Peter Jackson. Sebbene i film siano semplicemente eccezionali da ogni punto di vista, i libri di Tolkien rappresentano un'opera semplicemente imprescindibile per ogni appassionato del genere e per i fan delle pellicole.

4. I libri di Harry Potter

Un primo piano del piccolo Harry Potter (Daniel Radcliffe) in una scena del film Harry Potter and the Sorcerer's Stone

Nonostante ci siano stati otto film di Harry Potter (l'ultimo libro è stato diviso in due parti), molti personaggi e storie secondarie sono state tagliate durante la realizzazione del leggendario adattamento cinematografico dei romanzi di J.K. Rowling. In attesa dell'uscita della nuova serie HBO Max ispirata al mondo dei maghi, questo potrebbe essere un ottimo momento per tornare indietro e leggere i libri che hanno cambiato per sempre l'infanzia di milioni di bambini.

5. American Psycho

Christian Bale in una scena di American Psycho

Dopo aver fatto vedere American Psycho ai tuoi amici, perché non organizzare un club del libro con il romanzo omonimo di Bret Easton Ellis del 1991? Per quanto possa sembrare impossibile, l'adattamento cinematografico del 2000 di Mary Herron è una versione piuttosto timida del libro che narra la discesa nella follia di Patrick Bateman. Il romanzo, infatti, descrive molto più precisamente questo processo e offre ai lettori molte più sfaccettature della sua vita privata e professionale.

6. Jurassic Park

Una scena di Jurassic Park

Jurassic Park di Steven Spielberg e il libro di Michael Crichton sono due veri e proprio punti di riferimento, dal punto di vista culturale, dei loro rispettivi mondi. In ogni caso, anche se condividono il concetto di base relativo ad una catastrofe che colpisce un parco di dinosauri clonati, ci sono alcune differenze cruciali che rendono la lettura del libro un'esperienza completamente unica.

7. Orgoglio e pregiudizio

Keira Knightley e Matthew MacFadyen in Orgoglio e Pregiudizio

Nel corso degli anni sono state realizzate moltissime versioni di Orgoglio e pregiudizio e, proprio per questo motivo, è doveroso tornare indietro e leggere il romanzo di Jane Austen per vedere come ogni versione sia in effetti molto distante dal tomo originale, il capolavoro della scrittrice britannica, figura di spicco della narrativa neoclassica, pubblicato il 28 gennaio 1813.

8. Fight Club

Fight Club: un'immagine di Brad Pitt

Fight Club e l'omonimo libro a cui è ispirato hanno la medesima premessa di base: un narratore senza nome fa amicizia con l'uomo che ha sempre sognato di essere, insieme a lui fonda un gruppo di combattimento clandestino e tutto procede secondo i piani fino al momento in cui le cose gli sfuggono spaventosamente di mano. Tuttavia, se vuoi vedere personaggi e situazioni non mostrate nel film di David Fincher (e soprattutto goderti un finale alternativo) devi assolutamente procurarti una copia del geniale romanzo di Chuck Palahniuk.

David Fincher: gli (anti)eroi del suo cinema, da Seven a Gone Girl

9. Le ali della libertà

Le ali della libertà: Tim Robbins e Morgan Freeman

Il miglio verde di Frank Darabont è stato il film con il punteggio più alto su IMDb per molto tempo ed è considerato uno dei migliori adattamenti delle opere di Stephen King. Curiosamente Le ali della libertà, il film del 1994 con Tim Robbins e Morgan Freeman, non è basato su un romanzo ma su una novella di 127 pagine originariamente inclusa nel libro del 1982 Different Seasons, la seconda antologia di racconti scritta dal celeberrimo autore. Un libro poco conosciuto che tutti i fan di King dovrebbero assolutamente leggere.

10. Non è un paese per vecchi

Tommy Lee Jones in una scena del film No Country for Old Men

L'adattamento vincitore dell'Academy Award dei fratelli Coen di Non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy è considerato dal pubblico e della critica come uno dei migliori film del XXI secolo. Tuttavia, il libro dell'amato scrittore scomparso lo scorso giugno merita indubbiamente di essere letto. Il romanzo pubblicato in Italia da Einaudi è scarno, violento e molto più incentrato sul personaggio interpretato da Tommy Lee Jones, che funge da narratore durante tutto il racconto.