She-Hulk: ecco perché Tim Roth ha deciso di tornare nel MCU

Tim Roth spiega in un'intervista perché ha deciso di interpretare Abominio nel nuovo episodio di She-Hulk: Attorney At Law, serie Marvel in corso su Disney+.

Sembra che nessun attore riesca ad andarsene definitivamente dal Marvel Cinematic Universe: non importa quanto tempo passi, prima o poi tutti sono destinati a ritornare nello schermo. Questo è il caso anche di Tim Roth, che ha interpretato per la prima volta Abominio nel film del 2008 l'Incredibile Hulk, e che ora è tornato a vestirne i panni in She-Hulk: Attorney At Law.

Un fascinoso Tim Roth in una scena del film L'incredibile Hulk

Tim Roth ha fatto ritorno nell'MCU nei panni di Abominio in un breve cameo all'interno di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma l'attore non ne sembrava entusiasta, tanto da aver affermato in un'intervista per Entertainment Weekly di non aver nemmeno visto il film. Nonostante ciò, la breve apparizione gli ha fruttato un invito per ritornare nel ruolo in She-Hulk: Attorney at Law.

"Mi hanno detto, 'Vorresti venire a fare una chiacchierata? Abbiamo un'idea', ho risposto '... ok'. Sono andato e c'era Kevin Feige, che non vedevo da anni... mi ha detto che cosa avevano in mente. Questo ha stimolato il mio amore per l'anarchia, suppongo, nel senso che amo che la mia carriera sia un caos."

La prima volta che Tim Roth ha vestito i panni del villain, Hulk era interpretato da Edward Norton, che marvel ha poi rimpiazzato con Mark Ruffalo. Nella nuova serie Disney+ il mostro verde è invece una donna, per l'esattezza la cugina di Hulk. A questo proposito, la star ha affermato: "Non so se c'è nell'episodio, ma c'è una leggera confusione quando vedo Mark Ruffalo".