She-Hulk entrerà negli Avengers? La conferma in una casting call

Una casting call della serie Disney+ She-Hulk avrebbe anticipato il futuro ingresso nel team degli Avengers dell'eroina verde, naturalmente nella nuova versione che ci attende nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Secondo The Illuminerdi, nella casting call in questione Marvel cercherebbe un'attrice con esperienza comica e un'età compresa tra i 26 e i 34 anni per interpretare Jennifer Walters. A quanto possiamo vedere, nella serie l'origine di She-Hulk sarà vicina alla radici dei fumetti, con l'eroina che ottiene i suoi poteri per via di una trasfusione di sangue dal Dottor Bruce, spia che Mark Ruffalo comparirà nello show. Nella call, il personaggio di Jennifer Walters viene esplicitamente descritto come un futuro membro degli Avengers, confermando il rumor di un nuovo team di Avengers in arrivo molto diverso dal passato nelle Fasi 4 e 5 dell'MCU.

The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki sono le prime serie tv che faranno irruzione su Disney+ per proseguire le avventure degli Avengers, ma tra gli show in preparazione vi sono anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk,che vedranno il debutto nell'MCu di personaggi amatissimi dai fan dei fumetti.

Visto il legame con Bruce Banner e con il suo alter ego Hulk, She-Hulk sulla carta si presenta come una serie particolarmente intrigante anche per i non amanti dei fumetti, vista la presenza quasi certa di Mark Ruffalo nello show. La sceneggiatrice di Rick and Morty, Jessica Gao, è stata ingaggiata come capo della writing room dello show.

