She-Hulk: Marvel conferma la posizione della serie nella timeline dell'MCU

Se avevate ancora dubbi sul setting temporale di She-Hulk, serie per Disney+ uscita nel 2022, l'enciclopedia ufficiale Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline ha risolto i vostri problemi. Scritto da Anthony Breznican, Amy Ratcliffe e Rebecca Theodore-Vachon, il libro permetterà ai fan di avere finalmente un'idea chiara sulla timeline ufficiale di tutti i progetti usciti sino ad ora.

Lo show per Disney+ è ambientato tra il 2024 e il 2025. Nello specifico i flashback in cui Bruce Banner aka Hulk insegna alla cugina Jennifer Walters come gestire la sua trasformazione in She-Hulk avvengono nel 2024, mentre gli eventi principali narrati nella serie sono ambientati nel 2025. Corretta dunque la timeline di Disney+ che aveva posizionato She-Hulk tra Black Panther Wakanda Forever (primavera del 2025) e Ms. Marvel (autunno del 2025).

La sinossi dell'enciclopedia Marvel Studios

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è vasto, incredibilmente vario e riccamente complesso. Diversi mondi, diverse linee temporali, innumerevoli personaggi. Questa è la guida a quell'universo. Creata in stretta collaborazione con i Marvel Studios, risponderà alle domande più importanti: cosa è successo, quando, dove e perché. Segui l'intera storia del MCU da prima del Big Bang al Blip e oltre. Lungo il percorso, scoprirete l'evoluzione delle armature di Iron Man, la caccia alle Pietre dell'Infinito e la formazione del Multiverso. Volete sapere quante volte gli alieni hanno invaso la Terra o la storia completa dello scudo di Cap? Non cercate oltre.

Al momento non è ancora stata diffusa in rete una cover ufficiale, ma il libro uscirà in America il 5 settembre 2023 e costerà 50 dollari.