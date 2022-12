Marvel Cinematic Universe: in arrivo un libro che farà chiarezza sulla timeline ufficiale dei film

Arriverà sugli scaffali nel 2023 Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, libro che farà chiarezza sulla timeline dei progetti dell'MCU usciti sino ad ora.

La timeline del Marvel Cinematic Universe è ormai da anni oggetto di dibattito tra i fan sui social. Al momento l'unica ufficiale è quella con cui sono stati pubblicati i vari film e serie TV su Disney+, ma tutto cambierà molto presto.

Come riportato su Twitter è infatti in arrivo un libro dal titolo Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, scritto da Anthony Breznican, Amy Ratcliffe e Rebecca Theodore-Vachon. Un libro che, stando alla descrizione ufficiale pubblicata in rete, permetterà ai fan di avere finalmente un'idea chiara sulla timeline ufficiale di tutti i progetti usciti sino ad ora.

Marvel Cinematic Universe, la timeline da Iron Man ad Avengers Endgame

Questa la sinossi: Il Marvel Cinematic Universe (MCU) è vasto, incredibilmente vario e riccamente complesso. Diversi mondi, diverse linee temporali, innumerevoli personaggi. Questa è la guida a quell'universo. Creata in stretta collaborazione con i Marvel Studios, risponderà alle domande più importanti: cosa è successo, quando, dove e perché. Segui l'intera storia del MCU da prima del Big Bang al Blip e oltre. Lungo il percorso, scoprirete l'evoluzione delle armature di Iron Man, la caccia alle Pietre dell'Infinito e la formazione del Multiverso. Volete sapere quante volte gli alieni hanno invaso la Terra o la storia completa dello scudo di Cap? Non cercate oltre.

E ancora: Un ricordo prezioso per ogni appassionato di cinema, pieno di infografiche esclusive, linee del tempo illuminanti e fotogrammi incredibili, questo libro avrà un posto d'onore sullo scaffale di ogni fan dell'MCU.

Al momento non è ancora stata diffusa in rete una cover ufficiale, ma il libro uscirà in America il 5 settembre 2023 e costerà 50 dollari.