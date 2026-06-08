Chiara Ferragni rifiuta Ballando con le stelle: “Ora potrebbe dire sì solo a Netflix”

In queste settimane, la conduttrice Milly Carlucci è impegnata nella formazione del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera di Rai 1. Nonostante molti Vip siano interessati a partecipare, secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe ricevuto un nuovo rifiuto da parte di Chiara Ferragni, che avrebbe declinato con cortesia l'invito a scendere in pista.

Negli ultimi giorni, la stessa Carlucci aveva confermato di essere concentrata proprio sulla costruzione del cast per la prossima stagione autunnale del programma. Tuttavia, il "no" dell'imprenditrice digitale si aggiunge a quello già arrivato lo scorso anno, confermando la sua distanza dal format.

Casting, giuria e indiscrezioni: i nomi sul tavol

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, Chiara Ferragni avrebbe risposto picche all'invito delle scorse settimane: "Milly Carlucci è tornata alla carica, proponendo nuovamente all'imprenditrice di scendere in pista su Rai 1 come concorrente il prossimo autunno. Ferragni ha declinato, seppur con cortesia", si legge sul magazine.

Milly Carlucci

"Potrebbe dire sì solo a una docuserie su Netflix", aggiunge il giornalista. In effetti sono mesi che si vocifera di una proposta arrivata alla piattaforma streaming per una docuserie dell'ex moglie di Fedez in stile Unica con Ilary Blasi.

Nel frattempo, resta aperto anche il capitolo giuria di Ballando con le stelle, tema centrale della prossima edizione Dopo il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Mediaset, dove condurrà L'Isola dei Famosi in onda il prossimo autunno, si discute su chi la sostituirà al tavolo dei giudici.

Secondo Ivan Zazzaroni, storico volto del programma, non ci sarebbero stravolgimenti: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino dovrebbero essere confermati. Per il posto lasciato eventualmente libero da Lucarelli, circolano due nomi: Alberto Matano e Barbara D'Urso.